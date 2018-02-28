Sony Xperia XZ2 ve iPhone X'i Karşılaştırdık

Sony Xperia XZ2 ve iPhone X karşı karşıya... İşte karşılaştırma raporumuz ve ilk kararımız!

  • Ercan Uğurlu
Sony Xperia XZ2 ve iPhone X'i karşılaştırdık

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