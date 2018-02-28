Sony Xperia XZ2 ve iPhone X'i Karşılaştırdık
Sony Xperia XZ2 ve iPhone X karşı karşıya... İşte karşılaştırma raporumuz ve ilk kararımız!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefon kullanıcılarının bazıları merak ediyor: Acaba Android'e geçme zamanı geldi mi, yoksa yola iPhone X ile mi devam etmek lazım? Evet, iPhone X, özellikle yüksek fiyatıyla bu soruyu çokça iOS kullanıcısına sorduruyor, fakat Android tarafında da durum pek farklı değil açıkçası Fiyatları bir hayli yükselen Android amiral gemisi akıllı telefonları, bu yıl da Mobil Dünya Kongresi'nde birbiriyle yarıştı ve yarışmaya devam ediyor. Bunlardan biri de, tanıtılan Sony Xperia XZ2 modeli oldu. 800 Euro fiyatıyla pek de bütçeye uygun olmayan Xperia XZ2, peki 1000 Euro'luk iPhone X karşısında nasıl görünüyor? Şimdi, her iki telefonun sunduklarına, teknik detaylarına yakından bir göz atalım...
Tasarım
Her iki telefonun tasarımı da benzer yapıda. Zira her ikisi de geniş ekrana sahip. Sonunda Sony'nin inadından vazgeçtiğini görmek güzel doğrusu. Ekran çerçevelerini genişletmesi ve böylece daha geniş bir ekran sunmasıyla yakaladığı 18:9 ekran trendi, böylece Xperia XZ2'nin iPhone X karşısında küçük düşmesini engellemiş diyebiliriz. Ancak iPhone'un ekranı daha belirgin şekilde görünüyor; bunu da söylemek lazım.
Xperia XZ2'nin arka yüzeyine baktığımızda, onu iPhone X'le kıyaslamaktan çok HTC U11'in kıyaslama için daha doğru olacağını düşünüyoruz açıkçası. Telefonun arka gövde tasarımı, parlak yüzeyi ve bombeli hatları, HTC U11'den esinlendiği izlenimi yaratıyor.
iPhone X ve Xperia XZ2, her ne kadar birbiriyle yakın oranda ekran boyutlarına sahip olsa da boyutları açısından aralarında uçurum var. iPhone X, Xperia XZ2'ye kıyasla çok daha hafif ve ince bir telefon modeli. iPhone X'in kalınlığı 7.7 mm iken, Xperia XZ2 tam 11.1 mm boyutunda bir kalınlıkta gövdeye sahip. Bu da aklımıza Zenfone 2'yi getiriyor. 10 mm kalınlığıyla o dönem çokça eleştirdiğimiz Zenfone 2'den daha kalın bir gövdeyi getiriyor bizlere Xperia XZ2.
Son olarak Xperia XZ'nin 198 gramlık ağırlığıyla da 174 gramlık iPhone X'ten daha ağır bir telefon olduğunu söyleyelim.
Ekran
Sony Xperia XZ2, 5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlüğünde görüntü üreten ekranın en can alıcı noktası HDR uyumlu olması. Bu da ekranın gayet güzel göründüğünü kanıtlar nitelikte bir özellik. Öte yandan SDR görüntüleri HDR'a güncellemeyebilme yeteneğinin sunulduğunu da söyleyelim. Bu arada ekran panelinin IPS LCD olduğunu söyleyelim.
iPhone X ise, Apple'ın IPS LCD'den OLED'e terfi ettiği bir model oldu hatırlarsanız. Bu anlamda iPhone X'in ekranının daha güzel göründüğü aşikar. Samsung'un OLED teknolojisini kullanan iPhone X, böylece piyasadaki en iyi ekranlardan birine sahip. iPhone X'in ekran boyutu 5.8 inç, çözünürlüğü de 1125x2436 piksel.
Her iki telefonu ekran gövde oranlarıyla karşılaştıracak olursak, burada da iPhone X'in galibiyetini görüyoruz. Xperia XZ2, 18:9 en-boy oranına sahip ekranıyla yüzde 76.1 ekran – gövde oranına sahip bir telefon olurken, iPhone X, 19.5:9 en-boy oranına sahip ekranıyla yüzde 82.9 ekran – gövde oranı sunuyor. Bu da iPhone X'in daha geniş bir görüntü sunduğunu bizlere gösteriyor. Evet, telefonun üstte duran çentiği bazıları için rahatsız edici olabilir, bu doğru.
Son olarak Xperia XZ2'nin ekran piksel yoğunluğu 424 ppi, iPhone X'in ise 458 ppi.
İşletim sistemi ve performans
Her iki telefon da ayrı bir ekosistemin parçası. iPhone X, iOS platformunun en başarılı işletim sistemi olan iOS 11 ile çalışırken, Xperia XZ2 ise en güncel Android olan Android 8 Oreo ile geliyor. Her iki telefon da kendi ekosisteminin en iyi işletim sistemini sunuyor. Burada seçim ise tabii ki kullanıcının oluyor. Uygulama ve çeşitlilik bakımından her iki ekosistem de zenginlik sunuyor, ancak iOS'un kendine has, içine kapalı dünyası, Android'in paylaşıma açık platformundan ayrılmasına sebep oluyor.
Performans konusunu değerlendirecek olursak, daha önce test etme imkanı bulduğumuz iPhone X, şu an için testlerden aldığı skorla zirvede yer alan model oluyor. Apple'ın A11 Bionic işlemcisi çok iyi bir performans sergiliyor ve telefonun GeekBench testinden tek çekirdekte 4238 puan, çoklu çekirdekte de 10097 puan toplamasını sağlıyor.
Buna karşılık her ne kadar Snapdragon 845'li Sony Xperia XZ2'yi henüz detaylı test etme şansımız olmasa da, Snapdragon 845'in daha önceden sızan GeekBench skorlarına bakarak arada uçurum olmadığını söyleyebiliriz. Buna göre Snapdragon 845, GeekBench'ten çoklu çekirdekte 8427 puan toplayabiliyor. Elbette Snapdragon 845'in Xperia XZ2'de nasıl bir performans gösterdiğini, telefonu CHIP Test Merkezi'nde ağırladığımızda söyleyeceğiz.
Kamera
Sony, kamera konusunda Xperia XZ2'de pazarın en iddialı modeli olmak yerine, bu konuda tasarruf eden bir modele imza atmış diyebiliriz. iPhone X'te –ve daha pek çok akıllı telefonda- çift kamera dizilimi yer alırken, Sony Xperia XZ2'de tek kamera görüyoruz.
iPhone X'da yer alan çift kamera dizilimi 12 MP + 12 MP şeklindeyken, Xperia XZ2'de tek 19 MP kamera bulunuyor. Kameraların diyafram açıklıkları, Xperia XZ2'de f/2.0, iPhone X'da ise f/1.8 seviyesinde.
Xperia XZ2'nin kamera konusundaki en iddialı yeteneği ise, ağır çekim noktasında geliyor. Daha önce 960 kare ağır çekim modunu 720p'de çalıştıran Sony, Xperia XZ2'de bunu 1080p'ye çıkartmış. Yani Xperia XZ2 ile 960 kare ağır çekim videoları Full HD çözünürlüğünde kaydedebiliyorsunuz. Buna karşılık iPhone X'da ise, Full HD'de 240 kare ağır çekim yapılabiliyor. Son olarak her iki telefonda da 4K 60 FPS kayıt yapılabildiğini söyleyelim.
Öte yandan iPhone X'da ön yüzdeki sensörlerle Face ID sunulduğunu ve Sony Xperia XZ'de böylesi bir sistem yerine parmak izi sensörünü kullanmanız gerektiğini de belirtelim.
Pil
iPhone X'a yaptığımız testlerde pil ömrüyle oldukça başarılı bulduğumuzu zaten incelememizde söylemiştik. Çoğu kullanım senaryosunda bir günden fazla süren pil mrü, bu gücü iPhone X'un 2716 mAh kapasitesindeki bataryasından sağlıyor. Sony'nin Xperia XZ2'de sunduğu batarya kapasitesi ise 3180 mAh. Elbette bunun nasıl bir performans gösterdiğini ancak telefonu detaylı teste aldığımızda söyleyebileceğiz. Fakat geniş bataryasından dolayı, şimdilik telefonun günü çıkartacağını düşünüyoruz.
Her iki telefonda da kablosuz şarj desteği bulunuyor, ayrıca hızlı şarj özelliği yer alıyor.
Karar
Evet, her iki telefonun da bilinen ve dikkat çeken özellikleri karşılaştırdığımızda, bu karşılaştırmanın galibinin iPhone X olduğunu söylemek güç olmayacak. Elbette her iki telefonun ekosisteminin ayrı olması, en önemli kararı bu konuda vermenize sebep oluyor. Eğer iOS platformuna yakın hissediyorsanız, bu karşılaştırma özelinde tercihinizin kesinlikle iPhone X olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yok, eğer Android daha baskın çıkıyorsa, o halde Xperia XZ2 size uygun bir model olabilir, fakat bu kez de Android'in kalabalık dünyası ile karşı karşıyasınız. Xperia XZ'nin yüksek fiyatı ve özellikleri neticesinde, diğer amiraller de bu noktada potaya giriyor.
Sony, Xperia XZ'de her ne kadar daha geniş bir ekran sunmaya çalışmış ve tasarıma değişiklik katmaya kalkmış ise de, bizce –ilk tahlilde- daha kalın ve hantal bir kasaya imza atmış. Öte yandan bunun dışında selef modelden büyük bir revize bulunmaması da işin üzücü yanı. Elbette Sony Xperia XZ2 hakkında son sözümüzü, amiral test merkezimize girdiğinde söyleyeceğiz.
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