Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact Tanıtıldı!
Sony, yepyeni tasarımla gelen Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ı tanıttı! İşte heyecanlandıran Xperia'lar...
- Zeynel A. Öztürk
Sony, bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde yine karşımızda ancak bu defasında yepyeni bir tasarımla.
Yeni Xperia Z2, hem geçen yaz tanıtılan Xperia XZ1'in, hem de MWC 2017'de tanıtılan Xperia XZ Preimum'un devamı sayılabilir. Ancak bu telefonlar 16:9 ekran ve eskiyen tasarımlarla geliyordu. Şimdi ise karşımızda 5,7 inç'lik Full HD çözünürlüklü 18:9 ekranlı, ince çerçeveli, arka yüzünde parmak izi sensörü bulunan, tamamen camdan oluşan bir tasarım var. Kasanın arka yüzeyinin cam olması, telefonun Qi kablosuz şarj standardını desteklemesi anlamına geliyor.
Xperia XZ2 eski Xperia'lara benzemese de, geri kalan özellikleri Sony'den alıştığımız tipik özelliklerden oluşuyor. Xperia XZ2'nin öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 845 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 3.180mAh pil, 19MP f/1,8 arka kamera ve 5MP ön kamera var. Kulaklık girişi bulunmayan XZ2, bu eksiğini S-Force stereo hoparlörleri ve HDR gösterebilen ekranıyla kapatabilir. Telefon, SDR içerikleri HDR'ye dönüştürebilen bir işleve de sahip. Yeni Dynamic Vibration System ise video izlerken titreşim hissetmenizi sağlıyor.
Özellikleri Küçük Olmayan Küçük
Xperia XZ2 Compact, 5 inç'lik günümüz için "küçük" gövdesine büyük kardeşinin özelliklerini sığdırıyor. Full HD ekran çözünürlüğü sunan cihaz, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 2.870mAh pil, 19MP f/1,8 arka kamera, 5MP ön kamerayla geliyor.
XZ2 Compact'ta birkaç eksik de var, bunların en önemlileri Dynamic Vibration System ve Qi kablosuz şarj. Yine de XZ2 boyutuna göre oldukça güçlü bir telefon.
Her iki XZ2 modeli de Android Oreo ile gelecek ve siyah, yeşil, pembe ve mavi renk seçenekleriyle ilkbaharda satışa sunulacaklar.
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