Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact Tanıtıldı!

Sony, yepyeni tasarımla gelen Xperia XZ2 ve XZ2 Compact'ı tanıttı! İşte heyecanlandıran Xperia'lar...

  • Zeynel A. Öztürk
Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact Tanıtıldı!

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