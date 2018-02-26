Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact Sızdı
Sony'nin bugün tanıtacağı Xperia XZ2 ve XZ2 Compact, tanıtımdan önce çok net bir biçimde sızdı!
- Ali Ruhi Öztürk
Birkaç saat sonra MWC etkinliğinde duyurulması beklenen Sony Xperia XZ2'nin sızan yeni görüntüsü, cihazın tasarımıyla ilgili pek bir şüphe bırakmadı. Venture Beat'ten Evan Blass tarafından paylaşılan görüntü, cihazın yeni ince çerçeveli tasarımını ve kıvrımlı ön camını gösteriyor. Çerçevelerin inceliği yeni Samsung telefonları andırıyor, ayrıca ekranın en/boy oranı da 18:9 gibi görünüyor.
Ses, güç ve deklanşör tuşları cihazın yanında bulunuyor, arka yüzde ise tek lensli kamera, flaş ve bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Blass'a göre "bu telefonlarla biraz zaman geçirmeye fırsatı olmuş olan kaynak", Sony Xperia XZ2 Compact'ın ana telefona çok benzer olacağını, sadece daha ufak olacağını söyledi. Görünüşe bakılırsa XZ2 5.6-inçlik bir ekrana sahipken, Compact varyasyon 5-inçlik bir ekran ile gelecek.
Diğer ortak özellikler arasında Snapdragon 845 işlemci, Android Oreo işletim sistemi, full HD ekran ve Gorilla Glass 5 cam ve 18MP f/1.8 arka kamera bulunuyor.
İki cihaz arasındaki farklar ise XZ2'nin aluminyum çerçeveye ve cam sırta sahipken (siyah, gümüş, yeşil ve pembe) XZ2 Compact polikarbonat sırta sahip. İki telefonda öne bakan stereo hoparlörlere sahip ancak XZ2 dokunsal geribildirim teknolojisine sahip. XZ2'nin 3,180mAh pili, USB-C ve kablosuz şarjı desteklerken, XZ2 Compact 2,870mAh pili sadece kablosuz şarjı destekliyor.
Bu bilgiler bir sızıntıdan geliyor, o yüzden kesin bir sonuca varmamakta fayda var. Ama Blass'ın isabet oranını göz önünde bulundurursak, bu bilgilerin gerçeğe çok yakın olma ihtimali yüksek.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Bu haliyle Nokia serisine benzemiş.