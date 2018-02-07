Sony Xperia XZ2 'Yakında Geliyor'

Henüz duyurulmayan Sony Xperia XZ2, bir mobil ağ operatörüne göre yakında piyasada olacak!

Sony Xperia XZ2 'Yakında Geliyor'

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