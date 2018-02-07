Sony Xperia XZ2 'Yakında Geliyor'
Henüz duyurulmayan Sony Xperia XZ2, bir mobil ağ operatörüne göre yakında piyasada olacak!
Sony Xperia XZ1 geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, yeni Sony Xperia XZ2 yakında piyasaya sürülebilir; tabii bir mobil ağ operatörünün silinmiş Tweet'ine güvenirsek.
Three Ireland, Twitter üzerinden bir soruya cevap verirken istemeden Xperia XZ2'nin 'yakında geleceğini' söyledi. Tweet şu an silinmiş durumda, ancak ekran görüntüsü neyse ki elimizde. Tweet'in silinme sebebi sadece yanlış bilgi içermesinden dolayı olabilir, ancak doğru olduğu için silinmiş olma ihtimali de yüksek çünkü Three Ireland istemeden telefonun varlığını doğrulamış oldu.
Eğer telefon gerçekten yakında geliyorsa, bu ayın sonlarında gerçekleşecek MWC 2018, Sony Xperia XZ2'nin duyurulması için mükemmel bir zamanlama olabilir. Daha önceki söylentiler telefonun Snapdragon 845 işlemciye, çift 12MP arka kamera sistemine ve 3GB RAM'e sahip olacağını iddia ediyordu.
Ali Ruhi Öztürk
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