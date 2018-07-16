Sony Xperia XZ3 de 4 Kameralı Olacak

Sony de 4 kameralı akıllı telefon trendine katılıyor: Xperia XZ3, 4 kameralı bir akıllı telefon olacak!

Sony Xperia XZ3 de 4 kameralı olacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Oyun Sektörü Büyümeye Devam Ediyor!
Samsung Galaxy A6+ İnceleme
YouTube'dan "Gerçek Haber" Hamlesi
Sony Xperia XZ3 de 4 Kameralı Olacak
Facebook, Yine "Yanlışlıkla" Sildi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir