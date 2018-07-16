Sony Xperia XZ3 de 4 Kameralı Olacak
Sony de 4 kameralı akıllı telefon trendine katılıyor: Xperia XZ3, 4 kameralı bir akıllı telefon olacak!
Sony'nin Türkiye'den çekileceğine yönelik söylentiler devam ederken şirket akıllı telefon pazarındaki işlerine devam ediyor. Her ne kadar sunduğu son modellerle hayal kırıklığı yaratsa da, gelecek telefonu Xperia XZ3 ile işleri yoluna koyacağını düşünen Sony, bunu kameraları çoklayarak yapacak gibi. Zira Xperia XZ3'te muhtemelen 4 kamera yer alacak.
Sony Xperia XZ3 için geri sayım başlamış durumda. Muhtemelen yeni telefonu 2 ay içinde görebileceğiz. IFA 2018 fuarında görüleceğini düşündüğümüz Xperia XZ3'te, Japon teknoloji sitesi Sumahoinfo'nun haberine göre ise tam 4 kamera modülü yer alacak.
Telefonun arkasında çift, ön yüzünde çift kamera diziliminin yer alacağından bahseden Sumahoinfo, arka yüzdeki kameraların Sony Xperia XZ Premium ile benzer yapıda olarak 19 MP ve 12 MP şeklinde olacağını söylüyor. Telefonun ön tarafında da yüksek megapikselli bir ana kamera ile ayrıca bir alan derinliği sensörü yer alacak gibi görünüyor.
Sony'nin 30 Ağustos'ta IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 tanıtımını yapması bekleniyor. Samsung'un da MWC 2018'de tanıtacağı Galaxy S10 ile beş kamera yola devam edeceği şimdilik söylentiler arasında. Bunlarla beraber artık gelecekteki telefonlarda trendin kamera sayılarını çoklamayla süreceğini görmek güç değil. Elbette tüm bunların sonunda, fiyat da yükseliyor. Apple'ın iPhone X fiyatını 7499 TL'ye çekmesiyle bunun en net işaretini vermişlen, yeni gelecek amiral gemisi telefonları 7000 TL barajının altında beklememeye alışmak lazım.
Ercan Uğurlu
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