Sony Xperia XZ3 tasarımı çok net sızdı

Sony'nin henüz tanıtmadığı Xperia XZ3'ün tasarımı çok net şekilde sızdı.

Sony Xperia XZ3 tasarımı çok net sızdı

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