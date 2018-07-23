Sony Xperia XZ3 tasarımı çok net sızdı
Sony'nin henüz tanıtmadığı Xperia XZ3'ün tasarımı çok net şekilde sızdı.
Kısa bir süre öncesinde Mobile Fun tarafından Sony Xperia XZ3 özellikleri sızdırılmıştı. Sony'nin IFA 2018'de tanıtması beklenen yeni amiral hakkında çok söylenti var. Bu defa da Sony Xperia XZ3'ün tasarımına ilişkin bilgiler ortaya çıktı.
Ortaya çıkan render görüntülerine göre Xperia XZ3 ile Sony'nin selef model Xperia XZ2'ye birtakım yenilikler getirdiğini gösteriyor. Ancak telefonun ön görünüşünde yine ekran çerçevelerinden kurtulduğunu söylemek zor. Görüntülere bakarak şunu söyleyebiliriz ki, XZ2'nin 5.7 inç ekranı çözünürlük olarak yenilense bile bir sonraki modelde de benzer şekilde olacak.
Tasarımdaki en kayda değer değişiklik, Sony Xperia XZ3'ün arkasında ikinci bir kamera sensörünün eklenmesi olarak görünüyor. Telefonun teknik ilişkilerine yönelik bilgiler arasında da Snapdragon 845 işlemci ile geleceği, 3240 mAh batarya bulunduracağı ve 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı yer alıyor.
Sony'den Xperia XZ3 ile ilgili herhangi bir onaylama gelmiş değil. Ancak yakın zamanda bir açıklama bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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