Sony Xperia XZ4 MWC 2019'a Yetişbilir
Sony'nin bir sonraki amiral gemisi olacak olan Xperia XZ4'ün tanıtımı tarihi hakkında yeni bulgular ortaya çıktı!
Sony Xperia XZ3, Japon teknoloji devi Sony adına büyük bir adım oldu. Bir akıllı telefonda bulunan en güzel ekranlardan birine sahip olmasının yanında 4K HDR video kaydı yetenekleri ile de göz dolduran akıllı telefon modeli, Sony'nin akıllı telefon savaşında sahip olduğu konumu yitirmeye niyetinin olmadığının habercisi oldu.
Sony Xperia XZ4 MWC 2019'a Yetişecek
Bu başarı ile gözler şimdiden Sony'nin bir sonraki amiral gemisine çevrildi. Şimdi ise yeni modelin tanıtım tarihi hakkında net bilgilerin ortaya çıkmış olması ihtimali, Sony'nin bir sonraki akıllı telefon modeli hakkındaki beklentileri üst seviyeye çıkardı.
Sony'nin bir sonraki amiral gemisinin hakkında ortaya çıkan sızıntılar ve söylentiler, Xperia XZ4'ün Şubat ayının sonunda teknoloji meraklıları ile buluşacağını öne sürüyor. Bu iddia, teknoloji devinin akıllı telefon tanıtım döngüsüne uygun olması ile dikkat çekiyor. Eğer iddia doğru ise, Sony'nin bir sonraki amiral gemisini önümüzdeki Mart ayından itibaren raflarda görmek mümkün olacak.
Ortaya çıkan bulgulardan en çarpıcı olanı ise firmanın dağıttığı 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) davetiyeleri oldu. Sony, 2016 yılında tanıttığı Xperia XZ modelinden beridir her MWC etkinliğinde bir amiral gemisi model tanıtırken, bir sonraki amiral gemisini altı ay sonra düzenlenen Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) etkinliğinde tüketicilerle buluşturuyordu. Bu altı aylık döngünün devam ettirilmesi durumunda Sony'nin bir sonraki cihazını MWC'de tanıtması ihtimali oldukça yüksek.
Sony'nin İtalyan ve Rus basınına gönderdiği davetiyede bulunan görselden nasıl bir tanıtım etkinliğinin yapılacağı net olarak çıkarılamasa da görselin bir akıllı telefonun kenarına benzediği söylenebilir. Bu bulgular ve Sony'nin önceki amiral gemilerini tanıttığı tarihler, bu tanıtımın Xperia XZ4 için düzenleneceğine işaret ediyor. Sony'nin MWC'deki tanıtım etkinliği 25 Şubat günü TSİ 10.30'da düzenlenecek.
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