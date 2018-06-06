Sony, Xperia Z5'i İptal mi Etti?
Şimdilik sadece bir söylenti olsa da Sony, Xperia Z5 ve Z5C için kimsenin beklemediği bir iptal kararı almış olabilir.
2015'te piyasaya sürülen Xperia Z4 Tablet'ten bu yana Sony'den bir tablet görmemiştik, şimdiyse gelmesi beklenen Z5 ve Z5C'nin iptal edilebileceği söyleniyor. Android Marvel'a konuşan 'güvenilir' bir kaynağa göre Sony, bu yıl piyasaya sürülecek olan 10 inçlik Xperia Z5 Tablet ve 8 inçlik Xperia Z5C Tablet üzerinde çalışıyordu, ancak her ikisi de iptal edildi. Sebep olarak da markanın şu gerekçeyi verdiği söyleniyor: "Xperia XZ2 ve XZ2 Compact dahil olmak üzere 2018 üst seviye cep telefonları satışları beklendiği gibi gitmedi."
Eğer kaynak sitenin sızıntı geçmişi olmadığını da düşünürsek, bu söylentiye belli miktarda bir şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Sony, son yıllarda akıllı telefon satışları konusunda zorlanıyor gibi görünüyor, ayrıca tablet piyasasınında Apple dışında tüm markalar için zor olduğunu düşünürsek, Sony'nin iptal kararı alıyor olması mantıklı gelebilir. Yine de Sony'nin iki temel tabletle piyasayı marka adından mahrum bırakmamasını umuyoruz.
Sony Xperia Z4 Tablet en iyi satılan tabletler arasında olmasa da, Z5 ve Z5C gerçekten iptal edilirse markanın çabalarına yazık olacaktır. Z4 bir çok kullanıcı ve teknoloji sitesi tarafından yüksek notlar ile belli bir başarı elde etmişti, ancak satışlar giderleri karşılamamış olabilir. Yine de Sony'nin tablet piyasasında havlu attığını söylemek için erken.
H. Hüseyin Öztürk
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