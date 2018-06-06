Sony, Xperia Z5'i İptal mi Etti?

Şimdilik sadece bir söylenti olsa da Sony, Xperia Z5 ve Z5C için kimsenin beklemediği bir iptal kararı almış olabilir.

Sony, Xperia Z5'i İptal mi Etti?

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Sony, Xperia Z5'i İptal mi Etti?

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