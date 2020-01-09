Sony'nin Yeni Amiral Gemisi Xperia 5Plus Sızdı!

Sony'nin gelecek amiral gemisi Xperia 5 Plus, görüntüleri ve özellikleriyle sızdı!

  • Ercan Uğurlu
Sony'nin Yeni Amiral Gemisi Xperia 5Plus Sızdı!

Sony'nin önümüzdeki birkaç ay içinde Xperia 1'in halefini tanıtması bekleniyor. Bir süredir hakkında dedikodular çıkan ve adının Xperia 5 Plus olacağı söylenen yeni model hakkında bu kez, hem özellik hem de görüntülerle desteklenen yeni bilgiler ortaya çıktı.

@Slashleaks tarafından twitter üzerinden paylaşılan gönderide yüzünü gösteren Sony Xperia 5 Plus, alıştığımız köşeli Xperia tasarımından sonra daha yuvarlatılmış hatlarıyla dikkat çekiyor. 6.6 inç boyutunda OLED ekrana sahip olacağı söylenen yeni telefonda, 4 arka kamera yer alıyor ve bunlardan biri ToF sensörü olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 8 MP ön kamera yer alacakken, telefonda stereo hoparlörler de bulunacak.

Sony Xperia 5 Plus için paylaşılan bilgiler arasında, telefonun 168.2 x 71.6 x 8.1 mm boyutlarında ve kalınlığının (arka kamera çıkıntısı dahil) 9.3 mm olacağı da bulunuyor. Telefonda parmak izi sensörü ise, yine telefonun kenar çerçevesine dahil edilmiş.

21:9 en boy oranına sahip canlı bir ekranla gelecek olan Xperia 5 Plus'ın ne zaman tanıtılacağına ve piyasaya çıkacağına yönelik net bir bilgi şimdilik yok. Ancak Sony, muhtemelen Xperia 5 Plus'ı gelecek ay Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.

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