Sony'nin Yeni Amiral Gemisi Xperia 5Plus Sızdı!

Sony'nin önümüzdeki birkaç ay içinde Xperia 1'in halefini tanıtması bekleniyor. Bir süredir hakkında dedikodular çıkan ve adının Xperia 5 Plus olacağı söylenen yeni model hakkında bu kez, hem özellik hem de görüntülerle desteklenen yeni bilgiler ortaya çıktı.
@Slashleaks tarafından twitter üzerinden paylaşılan gönderide yüzünü gösteren Sony Xperia 5 Plus, alıştığımız köşeli Xperia tasarımından sonra daha yuvarlatılmış hatlarıyla dikkat çekiyor. 6.6 inç boyutunda OLED ekrana sahip olacağı söylenen yeni telefonda, 4 arka kamera yer alıyor ve bunlardan biri ToF sensörü olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 8 MP ön kamera yer alacakken, telefonda stereo hoparlörler de bulunacak.
#Sony - #Xperia5Plus - SONY XPERIA 5 PLUS 360° video + 5K renders + dimensions + few specs https://t.co/VCrJVklk8C pic.twitter.com/UuznNqBX7g— /LEAKS (@Slashleaks) January 6, 2020
Sony Xperia 5 Plus için paylaşılan bilgiler arasında, telefonun 168.2 x 71.6 x 8.1 mm boyutlarında ve kalınlığının (arka kamera çıkıntısı dahil) 9.3 mm olacağı da bulunuyor. Telefonda parmak izi sensörü ise, yine telefonun kenar çerçevesine dahil edilmiş.
21:9 en boy oranına sahip canlı bir ekranla gelecek olan Xperia 5 Plus'ın ne zaman tanıtılacağına ve piyasaya çıkacağına yönelik net bir bilgi şimdilik yok. Ancak Sony, muhtemelen Xperia 5 Plus'ı gelecek ay Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.
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