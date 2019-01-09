Sony Z9G 8K LED TV'yi Tanıttı. İşte Özellikleri!
Sony Z9G 8K LED TV'yi CES 2019'da tanıttı. Peki, Z9G 8K LED TV'nin özellikleri neler, Türkiye'ye gelecek mi?
Artık yavaş yavaş 8K televizyonların tanıtımları sıklaşmaya başladı, zira görüntü teknolojilerinin çarkları bu yönde bir süredir çalışıyor. 8K trendine katılan Sony, CES 2019'da yeni modelini tanıttı. Sony'nin yeni Master Series'de yer alacak bu modelin adı Z9G 8K LED TV. Peki, özellikleri neler?
Sony Z9G 8K LED TV, 8K çözünürlüğünde tam 85 inç boyutunda bir ekranın sahibi. Tasarım olarak fazlasıyla ince görünen televizyon, X1 Ultimate işlemciyi üzerinde taşıyor ve 8K X-Reality PRO teknolojisini içeriyor. Bu sayede içerikleri 8K görüntüye upscale edebilen Z9G 8K LED TV, iddiaya göre yakından bakıldığında bile şaşırtıcı biçimde keskin görüntüler sunacak. Elbette bunu hep birlikte göreceğiz.
Sony Z9G 8K LED TV'nin bu yıl içinde piyasada olması bekleniyor, fakat Sony herhangi bir fiyat açıklamış değil.
Yeni 4K TV'ler de yolda
Elbette Sony, CES 2019'da yalnızca Z9G 8K LED TV modelini tanıtmadı. Bunun yanı sıra yine yeni Master Series'te 3 farklı model sunan Sony, A94 4K OLED TV'lerini paylaştı. 55 inç ve 65 inç A94 4K OLED TV'lerini ağustos ayında satışa sunacak olan Sony, 77 inçlik modeli ise eylül ayına saklayacak.
Master Series'in yanında giriş seviyesi OLED televizyon ailesi için yeni modellerini de ziyaretçilerle paylaşan Sony, burada da A8G Bravia ve LCD için X9500G ve X8500G modellerini sergiledi. A8G Bravia temmuz ayında gelecek. 4K LCD X9500 ile X8500G ise 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç versiyonlarıyla bu sene yine yaz aylarında piyasada olacak. Sony'den bu modeller için de fiyat açıklaması yapılmadı ve elbette bu yeni televizyonların Türkiye'de olup olmayacağı da buna ilişkin olarak netlik kazanmış değil.
Ercan Uğurlu
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