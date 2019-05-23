Sony'den PlayStation 5 İpuçları
Sony, çıkış tarihi henüz bilinmeyen PlayStation 5 hakkındaki yeni bilgileri cömertçe paylaştı!
Sony'nin bir sonraki konsolu PlayStation 5 bu sene tanıtılmayacak olsa da teknoloji devi, konsolla ilgili sürpriz detaylar paylaştı. Firma bir kurumsal strateji sunumunda şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgileri sıraladı ve PS5'in geriye yönelik uyumlu olacağını bir kez daha doğruladı.
Yeni konsol PS4'te benzer bir mimariye sahip olacağından PS4 oyunlarını çalıştıracak ve PlayStation VR'ın şu anki sürümüyle de uyumlu olacak. Sony, PS4 oyunlarını PS5'e ilk günlerde geçecekleri cesaretlendirmek için kullanmak istiyor ve bu nedenle PS4 oyunlarının PS5'in başarısı için kilit önemde olduğunu düşünüyor. Hatta firma, PS4 oyunlarının önümüzdeki üç sene boyunca bir "katılım ve karlılık motoru" olmayı sürdüreceğine inanıyor.
PlayStation 5 şu anki konsola benzerlikler taşısa da yeni bir işlemci ve GPU ile gelecek. Wired ile konuşan sistem mimarı Mark Cerny, konsolun üçüncü nesil sekiz çekirdekli bir AMD Ryzen işlemci, AMD'nin Radeon Navi ailesini temel alan bir özel GPU kullanacağını söyledi. GPU'nun ışın izleme teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Bu işlev, şu an sadece en üst düzey PC'lerde bulabildiğiniz bir işlev.
Bunlara ek olarak PS5, depolama için mekanik sabit diskler yerine SSD'lerden faydalanacak. Sony, bir etkinlikte SSD'nin karmaşık sahneleri yüklerken PS5'i yaklaşık on kat hızlandırdığını göstermişti. Yeni konsol 8K grafikleri de destekleyecek ancak doğal 8K oyunlar için ümitlenmeyin, çünkü bu en güçlü oyun PC'lerinin bile gücünün yetmeyeceği bir iş.
Belki de en önemli nokta, Sony'nin yüzde 100 dijital medyaya geçmeye ikna olmamış olması. Firma, konsolun fiziksel diskleri desteklemeye devam edeceğini söylüyor.
Sony, PS5'in ne zaman çıkacağı konusunda hala ipucu vermiyor. Bildiğimiz, konsolun bu sene görünmeyeceği.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın