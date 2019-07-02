Sony'den Yeni PlayStation 5 Planı!
Sony'nin muhtemelen 2020 yılında piyasaya süreceği PlayStation 5 için aldığı karar, oyun dünyasının önemli bir kısmını biraz üzecek!
- Levent Öztürk
Görünene göre Sony, PlayStation 5 için 8K gibi özelliklere sahip, büyük AAA oyunların pazarlamasına yatırım yapmayı planlıyor. The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre bu haber, doğrudan Sony yöneticisi Kenichiro Yoshida'dan gelmiş durumda.
Yoshida'nın söylediğine göre Sony, indie geliştiricilere öncelik vermektense Death Stranding ve The Last of Us Part 2 gibi AAA içeriklerin-oyunların pazarlamasına öncelik verecek. Bunun da firmanın, Microsoft'un Xbox One'ına karşı son beş yıl içerisinde kazandığı momentumu koruması için önemli olacağı tahmin ediliyor.
Platformlara özel oyunların yeni bir konsol alırken ne kadar büyük bir rol oynadıkları düşünülürse bu kararın oldukça mantıklı göründüğü söylenebilir. Ancak aynı zamanda bu kararı Sony'ye Resogun, Hellblade: Senua's Sacrifice ve The Witness gibi oyunlar vermiş olan indie topluluğuna karşı "vefasızlık" olarak da görmek mümkün.
Sonuç olarak daha büyük bütçeli özel oyunlara odaklanmak Sony'nin daha önce işine yaradı ve her ne kadar başlangıçta hiç yapıcı gözükmese de, daha fazla geliştiricinin daha büyük bir oyuncu tabanına sahip olan PS5'e yönelmesine sebep olabilir.
PS5'in piyasaya çıkış zamanı, WSJ'nin kaynaklarına göre 2020 yılını gösteriyor. Aynı kaynak, Sony'nin, en azından kısa dönem için bir tehdit olabilecek Google'ın Stadia oyun akışı hizmeti ile ilgili çalışmalarını da takip ettiğini belirtiyor.
Sony, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada PlayStation Now hizmetini geliştirerek Stadia ile rekabet etmeyi planladığını söylemiş ve rakibi Microsoft ile bir anlaşma imzalayarak tam olarak bu amaç için Azure platformunu geliştirmeye yardımcı olmaya karar vermişti. Bununla beraber Sony, halen konsolu resmi olarak adlandırmış ve tanıtmış değil. Bu yıl E3'te bu tanıtımı bekliyorduk ancak gerçekleşmedi. Yeni tahminler ise Sony'nin sistemi bu yılın sonlarına doğru veya 2020'nin başlarında tanıtacağı yönünde.
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