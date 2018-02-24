Sony'den Yeni Xperia İçin İpuçları!

Sadece 1 gün sonra tanıtılacak olan yeni Xperia telefonlar, halen gizemlerini koruyor!

  • Levent Öztürk
Sony'den yeni Xperia için ipuçları!

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