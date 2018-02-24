Sony'den Yeni Xperia İçin İpuçları!
Sadece 1 gün sonra tanıtılacak olan yeni Xperia telefonlar, halen gizemlerini koruyor!
- Levent Öztürk
MWC 2018 yaklaşırken Galaxy S9'un görüntüsünden artık neredeyse eminiz. Ama Sony'nin Xperia çabaları halen gizemini koruyor. Telefon üreticisi geçtiğimiz yıllarda en azından ABD'de Android cihazlar söz konusu olduğunda karışık sonuçlar almıştı. Yine de yeni bir Xperia ön tanıtım videosundan görüldüğüne göre, 2018 yılında Sony'ye dikkat etmekte fayda olabilir.
Sony, tek bir sahne ile her şeyi açıkça göstermiyor. Hatta ön tanıtım videoları söz konusu olduğunda bu videonun başarılı bir şekilde gizemi korurken merak aşıladığı rahatlıkla söylenebilir. Videoda yer alan dalgalı çizgiler telefon kasasından ekranına her şeyi kapsıyor.
Tabii ki bu durum yapılan tahminleri engellemiyor. Olasılıklar listesinin en üstünde ise Sony'nin son birkaç nesil Xperia'da kullandığı endüstriyel tasarım dilinin değişimi yer alıyor. Şu ana kadar sunulan telefonlar tekil olarak kütlesel ve açılıydı ve rakiplerinin eğimli telefonları karşısında oldukça kararlı bir şekilde duruyordu. Her ne kadar Android telefonlarda kişisel zevklerin önemli olduğu söylenebilse de, genel olarak eğimli bir telefonun, köşeli telefonlara göre elde çok daha daha durduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bir diğer seçenek ise bu eğimlerin bir tasarım değişiminden çok daha kesin bir anlama sahip olması. Sony, eğimli ekran akımına katılarak yeni Xperia telefonlarının kenarına kıvrılan esnek bir ekrana geçiş yapıyor olabilir. Bir diğer seçenek ise diğer bazı üreticilerin kullandığı 2.5D cam olarak adlandırılan sisteme geçiş olabilir.
Tabii ki bu dalgaların verdikleri ipucu ile tamamen aynı olma ihtimalleri de bulunuyor: Ses dalgaları. Sony, akıllı telefonlarının arasındaki bağlantıları ve övülen BRAVIA televizyon ekran teknolojisini daha önce de göstermişti ve büyük ekranlı TV panellerinin sahip olduğu bazı özellikleri çok daha küçük olan Android cihazların LCD ekranlarına taşımıştı. Şimdi de aynı şey hoparlörler ve ses teknolojisi için yapılıyor olabilir. Belki de Dolby Atmos'un Sony telefonlara gelmesi söz konusu olabilir.
Tabi ki daha pek çok olasılık bulunuyor. Dalgalar, yeni tür bir dokunmatik geri bildirim sistemine de işaret ediyor olabilir. Ayrıca şu ana kadar sayılan her şeyin bir çeşit birleşimi de söz konusu olabilir.
Neyse ki bu gizemi çözmek için uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek. Sadece 1 gün sonra Mobile World Congress etkinliğinde Sony'nin tanıtımı yapılacak ve yapılan duyuruda belirtildiği üzere Sony'nin büyük gösterimi 26 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek...
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