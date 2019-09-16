Sony'nin 16K Çözünürlüklü Ekranı Sadece Birkaç Milyon!

Sony'nin 16K'ya kadar çıkabilen Crystal LED ekranları artık herkes tarafından satın alınabiliyor. Ama bunun bedeli, hayallerinizin bile ötesinde!

16 Eylül 2019 17:00

Levent Öztürk