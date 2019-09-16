Sony'nin 16K Çözünürlüklü Ekranı Sadece Birkaç Milyon!
Sony'nin 16K'ya kadar çıkabilen Crystal LED ekranları artık herkes tarafından satın alınabiliyor. Ama bunun bedeli, hayallerinizin bile ötesinde!
- Levent Öztürk
Sony, nihayet Crystal LED ekranının son kullanıcılar tarafından satın alınabileceğini duyurdu. Bu ekran, daha önce sadece sinemalar için sunulmaktaydı.
Sony'nin söylediğine göre bu nefes kesici ekran, "seçilmiş bir grup özel eğitimli ve sertifikalı Sony satıcıları" aracılığı ile satılacak ve yaklaşık 19 metre genişliği ile 16K çözünürlüğe kadar ulaşabilecek. Tek problem ise, eğer bu boyutta bir Crystal LED ekran istiyorsanız, birkaç milyon dolarlık fiyat etiketi ile karşı karşıya kalacak olmanız.
Neyse ki konu Sony Crystal LED ekran söz konusu olduğunda, en büyük ekranı ve en yüksek çözünürlüğü satın almak zorunda değilsiniz. Modüler bir teknoloji olan bu ekran, evinize (ve banka hesabınıza) uygun "istenen hemen her boyut ve çözünürlükte" kurulabiliyor.
Engadget'in söylediğine göre ekran, her 16x18 micro-LED modül her piksel için üç küçük LED'e sahip ve çok daha parlak bir OLED ekran gibi çalışıyor. Bu tekil modüller de bir araya getirilerek sizin içim mükemmel olan ekranı oluşturuyorlar.
Sony, basın açıklamasında bazı örnek kurulumları gösterdi ve bunların arasında 72 tekil üniteden oluşan 4K boyutu da vardı. Bu kurulum 4,8 metre genişliği, 2,75 metre yüksekliği ile 5,58 metre çapraz uzunluğuna sahipti. What Hi-Fi?'ın söylediğine göre de bu düzeni evinizde kurmanın bedeli, 877.000 dolar.
Devasa 16K model söz konusu olduğunda ise, her modülün 10.000 dolar fiyatına sahip olduğu düşünülürse, tahmini fiyatı 5,8 milyon dolar olarak gözüküyor.
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