Sony'nin Hindistan İçin Yeni Hesaplı Telefonları

Sony, Hint piyasası için iki yeni hesaplı cep telefonu tanıttı. İşte karşınızda Xperia R1 ve Xperia R2!

Sony'nin Hindistan için yeni hesaplı telefonları

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