Sony'nin Taksi Uygulaması S.Ride Tanıtıldı
PlayStation ve Bravia televizyonları ile tanıdığımız Japon devi Sony, bu sefer çok farklı bir alanda faaliyet göstermek için kolları sıvadı
- Doğan Kürşat Aktaş
Sony, Bravia TV'lerden PlayStation oyun konsollarına ve Xperia telefonlarına kadar çok çeşitli ürün ve hizmetler sunan bir Japon teknoloji devi. Ancak şirket, bu uzun listeye yakın zamanda başka bir öğe daha ekleyebilir: Bir taksi çağırma uygulaması.
Şirket Salı günü Tokyo'da Uber benzeri S.Ride uygulamasını başlattı. Reklamlara göre "S" harfi sanılanın aksine hiçbiri Sony olmayan üç kelimeye karşılık geliyor: "Simple" ("basit"), "Smart" ("akıllı") ve "Speedy" ("hızlı").
Uygulama ilk olarak ismi Japonca'da "Herkesin Taksisi" anlamına gelen Minna no Taksi adlı bir şirket tarafından başlatıldı. Minna no Taxi; Sony Corporation, Sony Payment Services ve birçok Japon taksi şirketi arasında yapılan bir ortak girişim.
Uber ve Lyft'ten farklı olarak bu uygulama sivillerle yolculuk yapmak için bir uygulama değil. Japonya'da taksi arama servislerinin aksine, sivil taksicilik hizmetleri kanunen yasaklanmış durumda. Bloomberg, Uber'in bu hukuki engelleri aşmak için bir taksi firması ile ortaklık yaparak Japonya'da faaliyet göstermeyi planladığını belirtiyor.
Bloomberg'e göre bu ittifak, geçtiğimiz Şubat ayında Sony'nin de gün boyunca talebi tahmin etmek ve arzını buna göre yönlendirmek için yapay zeka (AI) algoritmaları kullanacağını söylediğini açıkladı. Geçtiğimiz Nisan ayında Sony, yeni bir CEO olan Kenichiro Yoshida'yı göreve getirdikten sonra şirketin yeni CEO'su şirketin faaliyetlerini hızlı bir şekilde donanım satmaktan içerik ve hizmet satmaya yönlendirdi. Bu yüzden S.Ride'ın kabaca Sony'nin servis ağırlıklı yeni faaliyet alanının ilk meyvelerinden biri olduğu söylenebilir.
Sony adına açıklama yapan bir şirket sözcüsü, Sony'nin uygulamayı Japonya dışında sunmak için mevcut bir planının olmadığını belirtti.
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