Sony'nin Üçüncü Amirali Xperia XZ3 Sızdı!
Sızıntı gerçekse, yakında Sony Xperia XZ2'ye çok benzer bir amiral gemisi Xperia telefonla tanışabiliriz!
Bu sene Sony'nin iki amiral gemisiyle tanıştık, ancak ufukta üçüncü bir gemi daha göründü. Sızıntıya göre Xperia XZ3 adlı bir üst seviye telefon daha yolda.
Sızıntıyla gelen bilgiler doğruysa Sony'nin üçüncü amiral gemisi, yine Snapdragon 845 yonga setini kullanacak ve yine 64GB depolama alanına sahip olacak. Bununla birlikte telefonun 128GB'lık bir modeli de olabilir. Xperia XZ3'ün XZ2 Premium gibi 6GB RAM ve çift kamerayla geleceği, bununla birlikte XZ2'nin 5,7 inç'lik ekran boyutunu ve 2160x1080 ekran çözünürlüğünü koruyacağı anlaşılıyor.
10,1 milimetre kalınlığındaki cihaz, seleflerinden daha ince. 3.240mAh kapasiteli pil ise XZ2'nin piline göre biraz daha güçlü. USB 3.1 Type-C portuyla geleceği anlaşılan telefonda IP68 su ve toz dayanıklılığı da bulunuyor.
Senede üç amiral gemisi piyasaya sürmek garip bir hamle gibi görünebilir, ancak piyasada çok büyük bir etki yaratmayan Sony'nin bu şekilde davrandığını biliyoruz. Xperia XZ3'ün ilgi çekip çekmeyeceğini, satışa sunulduğunda göreceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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