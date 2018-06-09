Sony'nin Üçüncü Amirali Xperia XZ3 Sızdı!

Sızıntı gerçekse, yakında Sony Xperia XZ2'ye çok benzer bir amiral gemisi Xperia telefonla tanışabiliriz!

Sony'nin Üçüncü Amirali Xperia XZ3 Sızdı!
Sony Xperia XZ2 Premium

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