Sosyal Medya Paylaşım Düğmeleri, Bilgilerinizi Çalıyor Olabilir

Yeni bir kredi kartı dolandırıcılığı, bazı elektronik ticaret sitelerinde bulunan bir açığı kullanarak kullanıcıların özel bilgilerini çalmayı hedefliyor. Üstelik bunu yapmak için, sosyal medya paylaşım düğmelerini kullanıyor...