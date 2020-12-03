COVID-19'un Beynimize Kadar Nasıl Sızdığı, İlk Kez Görüntülendi

Yeni bir araştırma, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün beynimize nasıl girdiğini ve bazı semptomların neden ortaya çıktığını belgeledi.