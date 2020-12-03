COVID-19'un Beynimize Kadar Nasıl Sızdığı, İlk Kez Görüntülendi

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, birçok virüs gibi SARS-CoV-2 de merkezi sinir sistemine girerken ilk yol olarak burnu kullanıyor. Bu faydalı, ancak zaten tahmin edilen bilgi COVID-19 olan hastaların üçte birinin neden tat kaybı, baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi nörolojik semptomlar gösterdiğini açıklıyor. Başka bir deyişle, beynimize nasıl ulaştığını gösteriyor.
Berlin'deki Charité-Universitätsmedizin Üniversitesi'nden bilim insanları bu sonuca COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insanların bedenlerini inceleyerek vardı. Nature Neuroscience'da yayınlanan makalede, elektron mikroskobu ile elde edilmiş görüntüde, beynimizdeki koku alma mukozası içindeki bütünlüğünü korumuş SARS-CoV-2 parçacıkları ilk defa görülüyor.
Gözleri, ağız ve burnu beyne bağlayan yapılar arasında virüsün en çok yerleştiği bölgenin koku alma mukozası olduğu belirlendi. Bu da, beyindeki ilk giriş noktasının burası olduğuna işaret ediyor. Beyin ve koku alma mukozasında etkin bağışıklık hücreleri bulundu, bu da enfeksiyonun buradan başladığını gösteriyor. Burnun bu bölgesi beyne çok yakın olduğundan dolayı virüsün koku alma mukozasından koku alma sinirine geçtiği düşünülüyor. Bu durumda, virüs merkezi sinir sisteminin bariyerlerini aşıp beyne doğrudan ulaşabilir.
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