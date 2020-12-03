COVID-19'un Beynimize Kadar Nasıl Sızdığı, İlk Kez Görüntülendi

Yeni bir araştırma, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün beynimize nasıl girdiğini ve bazı semptomların neden ortaya çıktığını belgeledi.

  • Savaş Öztürk
COVID-19'un Beynimize Kadar Nasıl Sızıyor?

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, birçok virüs gibi SARS-CoV-2 de merkezi sinir sistemine girerken ilk yol olarak burnu kullanıyor. Bu faydalı, ancak zaten tahmin edilen bilgi COVID-19 olan hastaların üçte birinin neden tat kaybı, baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi nörolojik semptomlar gösterdiğini açıklıyor. Başka bir deyişle, beynimize nasıl ulaştığını gösteriyor.

Berlin'deki Charité-Universitätsmedizin Üniversitesi'nden bilim insanları bu sonuca COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insanların bedenlerini inceleyerek vardı. Nature Neuroscience'da yayınlanan makalede, elektron mikroskobu ile elde edilmiş görüntüde, beynimizdeki koku alma mukozası içindeki bütünlüğünü korumuş SARS-CoV-2 parçacıkları ilk defa görülüyor.

Gözleri, ağız ve burnu beyne bağlayan yapılar arasında virüsün en çok yerleştiği bölgenin koku alma mukozası olduğu belirlendi. Bu da, beyindeki ilk giriş noktasının burası olduğuna işaret ediyor. Beyin ve koku alma mukozasında etkin bağışıklık hücreleri bulundu, bu da enfeksiyonun buradan başladığını gösteriyor. Burnun bu bölgesi beyne çok yakın olduğundan dolayı virüsün koku alma mukozasından koku alma sinirine geçtiği düşünülüyor. Bu durumda, virüs merkezi sinir sisteminin bariyerlerini aşıp beyne doğrudan ulaşabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
Günün En çok Okunanları
Çiftliklerden Kaçan Vizonlar, COVID-19 Salgınında Büyük Risk Olabilir
Evinizden biri COVID-19 olduğunda kendinizi korumanın 8 yolu
Türkiye'de Kimler, Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak? Program Belli Oldu!
Bir Dönem Olmaz Denilen Gerçek Oldu, Virüsler MacOS'a "Dadandı"
COVID-19'un Beynimize Kadar Nasıl Sızdığı, İlk Kez Görüntülendi

 

 