Sosyal Medyada Yeni Kabus: Catfishing Nedir, Neden Yapılır?

Sosyal medya çok sayıda sahte hesapla dolup taşıyor. En kötüsü de, catfishing adı verilen ve başkasının profilini kopyalamak anlamına gelen yöntem. Peki ama catfishing tam olarak nedir; neden bu sisimle anılıyor; insanlar neden catfishing yapmaya eğilimli oluyor?