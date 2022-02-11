Tony'den ünlü doktor Murat'a: Sahte bir hesaba nasıl aşık oldum?

Catfishing ve deepfake yöntemlerini kullanan sahte bir hesaba aşık olan Yzabel Dzisky, hikayesini anlattı... Türk bir cerrah olduğunu söyleyen sahte hesap, daha sonra Nijeryalı olduğunu itiraf etti.