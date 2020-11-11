Sovyet Casuslarının Silah ve Cihazları Açık Artırma ile Satılıyor

Casusların işlerinin büyük bir kısmı, filmlerde gözüktüğü gibi değil. Hatta pek çoğunu süslü arabalar veya helikopterler içerisinde bulmaktan ziyade, metroda veya otobüste yer kapmaya çalışırken görmeniz (ve muhtemelen fark etmemeniz) çok daha yüksek bir olasılık. Ancak görünene göre bu işin de filmlerdekine benzer bazı kısımları bulunuyor: "Casus silahları ve cihazları."
Eğer bu cihazlara merakınız varsa, artık kendinize ait birkaç Soğuk Savaş dönemi silah ve casusluk cihazına sahip olmanız, önümüzdeki yıl Beverly Hills'de Julien's Auctions'da düzenlenecek müzayede ile mümkün.
Satışa sunulan silahlardan biri, adeta James Bond filmlerinden fırlamış olan bir ruj-tabanca. Tek mermili bu tabanca, 1965 civarlarında kadın KGB casuslarına kolaylıkla saklanabilen bir silah olarak veriliyordu ve bir ruj tutucunun içerisinde bulunuyordu.
Ayrıca müzayedede 1964 yılında otel odalarında kullanılan ve Sovyetlerin kullandığı, Enigma kod şifreleme makinesinin nadir bir sürümü olan Fialka da yer alacak. Delikli kartlarla çalışan bu cihaz, daha sonra aynı cihaza ve anahtara sahip kişiler tarafından çözülebilecek bir şekilde şifreliyor.
Bu müzayede bulunacak bir diğer silah da, belki de Sovyet casus araçlarının en ünlülerinden biri olan ve 1978 yılında bir suikastta kullanılan şırıngalı şemsiyenin (veya Bulgar Şemsiyesi) bir kopyası olacak. Georgi Markov, 1968 yılında Birleşik Krallık'a göç eden bir Bulgar muhalifiydi ve bu ülkede, Sovyet yönetimi altında yaşadığı hayatı yazmıştı. Bu yazısı Avrupa genelinde yayınlanmıştı. Ancak bu yazıyı yazması, SSCB tarafından başına bir ödül koyulmasına sebep oldu.
Olay yaşandığı sırada Markov, Londra'da Waterloo Köprüsü'nde otobüs bekliyordu ve bacağının arkasında, böcek ısırığı gibi ani bir acı hissetti. Dönüp baktığında yerden şemsiyesini alan bir adam gördü ve daha sonra bu adam caddenin diğer tarafına koşarak bir taksiye bindi.
Markov'un kısa bir süre sonra ateşi yükseldi ve hastaneye gitti. Dört gün sonra da hayatını kaybetmişti. Risin adı verilen ve Bulgar Gizli Hizmet Teşkilatı tarafından KGB'ye yardımcı olmak için geliştirilmiş bir cihaz olan "Bulgar Şemsiyesi" aracılığıyla öldürülmüştü.
Paris Metrosunda Vladimir Kostov'un suikast girişimi için de kullanıldığı iddia edilen bu cihazın bir kopyası 13 Şubat 2021, Cumartesi günü satışa sunulacak. HBO dizisi Chernobyl'in danışmanlığını da yapmış olan Julius Urbaitis tarafından oluşturulan bu müzayede, Che Guevara'nın lise karnesi, Fidel Castro'nun Havana başkentine sızma planlarının detaylarını verdiği 1958 senesinden imzalı bir mektup ve bir gizli kamera ve deklanşör aracına sahip bir cüzdan gibi farklı parçalar da satılacak.
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