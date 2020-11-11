Sovyet Casuslarının Silah ve Cihazları Açık Artırma ile Satılıyor

Eğer Soğuk Savaş döneminde Sovyet casusları tarafından kullanılan silah ve cihazlardan birine sahip olmak istiyorsanız şanslısınız. Çok yakında bu imkana sahip olacaksınız!