Marvel evreninin ilk dizisi WandaVision'ın çekimleri bitti! İşte detaylar

Jac Schaeffer tarafından Disney+ için oluşturulan Amerikan mini internet dizisi WandaVision çekimleri koronavirüs nedeni ile sürekli ertelenmişti. Nihayet Marvel evreninin ilk dizisi WandaVision'ın çekimleri sona erdi.
Dizinin yapımcısı Kevin Feige, bu dizinin daha önce yaptıkları hiçbir şeye benzemediğini ve WandaVision dizisinin; yine 2020 yılında çıkacak Dr. Strange in the Multiverse of Madness filmine yol açacağını ve Scarlet Witch'in Dr. Strange filminde de yer alacağını duyurmuştu.
WANDAVİSİON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
WandaVision, herhangi bir erteleme olmazsa Aralık ayında Disney+ üzerinden yayınlanacak ancak tam yayın tarihi henüz belli değil.
WANDAVİSİON HANGİ KONUYU ELE ALIYOR?
Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz "bir kız erkekle tanışır ve aşık olur" temasını, Marvel evrenine yakışır şekilde garip yönlerden inceleyecek olan dizi, hem Marvel evreninde hem genel olarak dizi dünyasında eşsiz bir yapım olacak gibi görünüyor.
90'ların sitcom tarzını sürreal bir biçimde bizlere gösteren WandaVision, bir sahnede hamileyken, bir sahnede kendini Vision ile evli buluyor ve garip sahneler bu şekilde devam ediyor. Bu sürekli karşımıza çıkan sıcak ve ev temalı sahneler ile her an yıkılacakmış gibi bir rahatsızlık duygusunu içerisinde barındırıyor çünkü büyük ihtimalle Scarlet Witch bunların hepsini bilinçaltında yaşıyor.
WANDAVİSİON OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ
Elizabeth Olsen : Wanda Maximoff / Scarlet Witch
Paul Bettany : Vision
Teyonah Parris : Monica Rambeau / Spectrum
Kat Dennings : Darcy Lewis
Randall Park : Jimmy Woo
Kathryn Hahn : Agatha Harkness
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