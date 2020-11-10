Marvel evreninin ilk dizisi WandaVision'ın çekimleri bitti! İşte detaylar

WandaVision çekimleri koronavirüs salgınından dolayı durdurulmuştu ancak çok kısa bir çekim süreci kalmıştı ve çekimlerin hepsi Amerika'daydı. Geçtiğimiz aylarda çekimlere tekrar başlandı ve Marvel Sinematik Evreni'nde geçen WandaVision dizisinin çekimleri bitirildi...

Marvel evreninin ilk dizisi WandaVision'ın çekimleri bitti! İşte detaylar

Jac Schaeffer tarafından Disney+ için oluşturulan Amerikan mini internet dizisi WandaVision çekimleri koronavirüs nedeni ile sürekli ertelenmişti. Nihayet Marvel evreninin ilk dizisi WandaVision'ın çekimleri sona erdi.

Dizinin yapımcısı Kevin Feige, bu dizinin daha önce yaptıkları hiçbir şeye benzemediğini ve WandaVision dizisinin; yine 2020 yılında çıkacak Dr. Strange in the Multiverse of Madness filmine yol açacağını ve Scarlet Witch'in Dr. Strange filminde de yer alacağını duyurmuştu.

WANDAVİSİON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

WandaVision, herhangi bir erteleme olmazsa Aralık ayında Disney+ üzerinden yayınlanacak ancak tam yayın tarihi henüz belli değil.

WANDAVİSİON HANGİ KONUYU ELE ALIYOR?

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz "bir kız erkekle tanışır ve aşık olur" temasını, Marvel evrenine yakışır şekilde garip yönlerden inceleyecek olan dizi, hem Marvel evreninde hem genel olarak dizi dünyasında eşsiz bir yapım olacak gibi görünüyor.

90'ların sitcom tarzını sürreal bir biçimde bizlere gösteren WandaVision, bir sahnede hamileyken, bir sahnede kendini Vision ile evli buluyor ve garip sahneler bu şekilde devam ediyor. Bu sürekli karşımıza çıkan sıcak ve ev temalı sahneler ile her an yıkılacakmış gibi bir rahatsızlık duygusunu içerisinde barındırıyor çünkü büyük ihtimalle Scarlet Witch bunların hepsini bilinçaltında yaşıyor.

WANDAVİSİON OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Elizabeth Olsen : Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Paul Bettany : Vision

Teyonah Parris : Monica Rambeau / Spectrum

Kat Dennings : Darcy Lewis

Randall Park : Jimmy Woo

Kathryn Hahn : Agatha Harkness

İŞTE WANDAVİSİON YAYINLANAN SON FRAGMANI

WandaVision | Official Trailer | Disney+WandaVision | Official Trailer | Disney+
Welcome to WandaVision. Coming soon to Disney+. Marvel Studios' captivating new series "WandaVision" stars Elizabeth Olsen and Paul Bettany, and marks the first series from Marvel Studios streaming exclusively on Disney+. The series is a blend of classic television and the Marvel Cinematic Universe in which Wanda Maximoff and Vision—two super-powered beings living idealized suburban lives—begin to suspect that everything is not as it seems. Social: Facebook: Twitter: Instagram: > Subscribe to Marvel: Follow Marvel on Twitter: Like Marvel on Facebook: Reward your Marvel fandom by joining Marvel Insider! Earn points, then redeem for awesome rewards. Terms and conditions apply. Learn more at For even more news, stay tuned to: Tumblr: Instagram: Pinterest: Reddit:

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