Marvel evreninin ilk dizisi WandaVision'ın çekimleri bitti! İşte detaylar

WandaVision çekimleri koronavirüs salgınından dolayı durdurulmuştu ancak çok kısa bir çekim süreci kalmıştı ve çekimlerin hepsi Amerika'daydı. Geçtiğimiz aylarda çekimlere tekrar başlandı ve Marvel Sinematik Evreni'nde geçen WandaVision dizisinin çekimleri bitirildi...