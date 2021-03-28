Spacebase Startopia Dahil Olmak Üzere 12 Yeni Oyun Geliyor!

GeForce NOW, bilgisayardaki en büyük dijital oyun mağazalarını destekliyor. Bulut sunucularından bir oyun oynadığınızda GeForce NOW'da da oynanabiliyor. Bu, oyuncuların Steam, Epic Game Store ve Ubisoft Connect'teki oyun indirimlerinden yararlanabileceği anlamına geliyor.
Dijital oyun mağazalarında devam eden indirimli oyunların ve bu hafta GeForce NOW kitaplığına eklenen oyunların listesi ise şöyle:
Ubisoft
- Assassin's Creed Valhalla – 9 Nisan'a kadar indirimde (Ubisoft Connect, Epic Games Store)
- Immortals Fenyx Rising- 9 Nisan'a kadar indirimde (Ubisoft Connect, Epic Games Store)
- Scott Pilgrim vs. The World- 9 Nisan'a kadar indirimde (Ubisoft Connect, Epic Games Store)
- Watch Dogs: Legion- 9 Nisan'a kadar indirimde (Ubisoft Connect, Epic Games Store)
Square Enix
- Just Cause 3 – 29 Mart'a kadar %85 indirimli (Steam)
- Just Cause 4: Reloaded- 29 Mart'a kadar %80 indirimli (Steam)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration- 29 Mart'a kadar %80 indirimli (Steam)
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition- 29 Mart'a kadar %75 indirimli (Steam)
Deep Silver
- Gods Will Fall – 8 Nisan'a kadar %20 indirimli (Epic Games Store)
- Metro Exodus: Standard Edition – 8 Nisan'a kadar %66 indirimli (Epic Games Store)
- Outward – 29 Mart'a kadar %70 indirimli (Steam)
Kalypso Media
- Commandos 2- HD Remaster – 29 Mart'a kadar %40 indirimli (Steam)
- Immortal Realms: Vampire Wars – 29 Mart'a kadar %50 indirimli (Steam)
- Praetorians- HD Remaster – 29 Mart'a kadar %40 indirimli (Steam)
Diğer GFN Perşembe Güncellemeleri Favorileri
- Car Mechanic Simulator 2018 – 2 Nisan'a kadar %60 indirimli (Steam)
- Farm Manager 2018 – 2 Nisan'da %90 indirimli (Steam)
- Lonely Mountains: Downhill – 31 Mart'a kadar %33 indirimli (Steam)
- Superhot – 29 Mart'a kadar %60 indirimli (Steam)
- Superhot: Mind Control Delete – 29 Mart'a kadar %60 indirimli (Steam)
- Thief Simulator – 2 Nisan'a kadar %62 indirimli (Steam)
- Tower of Time – 1 Nisan'a kadar %75 indirimli (Steam)
GeForce NOW'da Bu Haftaki Oyunların Tam Listesi
- Spacebase Startopia (Steam ve Epic Games Store'da eş zamanlı sürümü, 26 Mart)
- Overcooked! All you can Eat! (Steam'de eş zamanlı sürümü, 23 Mart)
- Paradise Lost (Steam'de eş zamanlı sürümü, 24 Mart)
- Door Kickers (Steam)
- Evoland Legendary Edition (Steam)Iron Conflict (Steam)
- Railroad Corporation (Steam)Sword and Fairy 7 Trial (Steam)
- Thief Gold (Steam)Trackmania United Forever (Steam)
- Worms Reloaded (Steam)
- Wrench (Steam)
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