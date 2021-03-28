Spacebase Startopia Dahil Olmak Üzere 12 Yeni Oyun Geliyor!

GFN Perşembe Güncellemeleri'nde bu hafta Spacebase Startopia da dahil olmak üzere GeForce NOW kütüphanesine 12 oyun daha ekleniyor. Ayrıca NVIDIA, GeForce NOW üyelerinin yararlanabileceği indirimli oyunların listesini de paylaşıyor.

Spacebase Startopia Dahil 12 Yeni Oyun Geliyor!

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