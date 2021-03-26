XPG'den Oyuncular için Yeni M.2 SSD SPECTRIX S20G

Markanın oyuncular düşünülerek tasarlanan M.2 SSD modeli SPECTRIX S20G, yüksek okuma/yazma performansı ve RGB aydınlatması ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

XPG'den Oyuncular için Yeni M.2 SSD SPECTRIX S20G

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