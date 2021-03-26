XPG'den Oyuncular için Yeni M.2 SSD SPECTRIX S20G

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, M.2 SSD ailesini SPECTRIX S20G modeliyle genişletiyor. Ürün metal yüzeyle bütünleşik x şeklindeki RGB aydınlatmasıyla son derece etkileyici bir görüntüye sahip. S20G saniyede 2500MB'a varan okuma ve 1800MB'a varan yazma hızlarıyla performans bakımından da kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor.
Her Yönüyle Oyuncular İçin Tasarlandı
XPG SPECTRIX S20G SSD farklı tasarımıyla oyuncular için tasarlandığını bir bakışta belli ediyor. Ürünün fırçalanmış metal yüzeyini bölen x şeklindeki RGB aydınlatması dinamik bir hava katarken oyuncu karakterini de güçlü biçimde vurguluyor. S20'nin aydınlatma efektleri XPG RGB Sync uygulamasının yanı sıra önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımları aracılığıyla da kontrol edilebiliyor.
Oyunlarda Yüksek Performans
Çapıcı görüntüsüne yakışır bir performans sahibi olması için 3D NAND Flash yongalar kullanılarak üretilen S20G M.2 SSD, sahip olduğu NVMe 1.3 teknolojisi sayesinde PCIe 3 arabiriminin olanaklarından sonuna dek yararlanıyor. Saniyede 2500MB'a kadar çıkan okuma ve 1800MB'a çıkabilen yazma hızları ile oyunların yüklenme süreleri kısaldığı gibi oyun içi performans da daha akıcı hale geliyor.
En yeni AMD ve Intel platformlarıyla uyumlu olan S20G, SLC Önbellek teknolojisi ile rasgele okuma ve yazma performansı konusunda 160K/190K IOPS değeri sunuyor. 500G ile 1TB kapasite seçenekleri olan ürün, Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme teknolojisi ise ürünün geniş bir yelpazedeki olası veri bozulmalarını tespit edip düzeltmesine yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcı verilerinin bütünlüğü ve güvenliği sağlanmış oluyor.
Çok Yakında Türkiye'de
5 yıllık garantiye sahip olan XPG SPECTRIX S20G M.2 RGB SSD'nin Nisan 2021'de ülkemizde satışa sunulması planlanıyor. Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için markanın xpg.com/tr/ adresindeki internet sitesini, en yeni kampanyalar ve duyurulardan haberdar olmak @xpg_turkiye Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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