NASA'dan Cadılar Bayramı'na özel oynatma listesi! Seslerin hepsi uzaydan...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Cadılar Bayramı için uzayın derinliklerinden gelen sesleri paylaştığı bir oynatma listesi oluşturduğunu duyurdu...