NASA'dan Cadılar Bayramı'na özel oynatma listesi! Seslerin hepsi uzaydan...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Cadılar Bayramı için uzayın derinliklerinden gelen sesleri paylaştığı bir oynatma listesi oluşturduğunu duyurdu...

NASA'dan Cadılar Bayramı'na özel oynatma listesi! Seslerin hepsi uzaydan...

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim tarihinde çeşitli kostüm ve etkinliklerle kutlanıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da Cadılar Bayramı için son derece ürkütücü sesler içeren bir oynatma listesi oluşturdu.

TÜM SESLER UZAYDAN GELİYOR

Oynatma listesinde bulunan tüm seslerin uzaydan geldiği belirtildi. Korkutucu ve gergin sesleri içeren oynatma listesini, NASA: "Korkutmak istemedik. Bu sadece bizim yeni @SoundCloud oynatma listemiz, muhteşem evrenimizin tüm gıcırtılarını ve uğultularını yakalıyor ve hepsini sizinle paylaşmak istiyoruz! Bu #NASAHalloween, uzayın en derin derinliklerine girin" ifadeleriyle paylaştı.

14 FARKLI PARÇADAN OLUŞUYOR

SoundCloud ses ve müzik arşivinde yayınlanan oynatma listesi, 14 farklı parçadan oluşuyor. Oynatma listesine baktığınızda hangi sesin hangi uzay aracı ya da ekipmanı tarafından, nereden elde edildiğini öğrenebiliyorsunuz. Uzayın derinliklerinden gelen sesler, Cadılar Bayramı konseptine uygun olarak oldukça korkutucu.

NASA'nın oluşturduğu oynatma listesine buradan bakabilirsiniz 

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