NASA'dan Cadılar Bayramı'na özel oynatma listesi! Seslerin hepsi uzaydan...

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim tarihinde çeşitli kostüm ve etkinliklerle kutlanıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da Cadılar Bayramı için son derece ürkütücü sesler içeren bir oynatma listesi oluşturdu.
TÜM SESLER UZAYDAN GELİYOR
Oynatma listesinde bulunan tüm seslerin uzaydan geldiği belirtildi. Korkutucu ve gergin sesleri içeren oynatma listesini, NASA: "Korkutmak istemedik. Bu sadece bizim yeni @SoundCloud oynatma listemiz, muhteşem evrenimizin tüm gıcırtılarını ve uğultularını yakalıyor ve hepsini sizinle paylaşmak istiyoruz! Bu #NASAHalloween, uzayın en derin derinliklerine girin" ifadeleriyle paylaştı.
?? Our new @SoundCloud playlist captures all the creaks, howls, and cackles of our universe. This #NASAHalloween, dive into the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN https://t.co/EfBS1p29q5— NASA (@NASA) October 28, 2020
14 FARKLI PARÇADAN OLUŞUYOR
SoundCloud ses ve müzik arşivinde yayınlanan oynatma listesi, 14 farklı parçadan oluşuyor. Oynatma listesine baktığınızda hangi sesin hangi uzay aracı ya da ekipmanı tarafından, nereden elde edildiğini öğrenebiliyorsunuz. Uzayın derinliklerinden gelen sesler, Cadılar Bayramı konseptine uygun olarak oldukça korkutucu.
NASA'nın oluşturduğu oynatma listesine buradan bakabilirsiniz
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