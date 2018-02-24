SpaceX, Falcon 9 Roketini Fırlattı...

SpaceX, kendi iki uydusu ve İspanyol Paz uydusunu taşıyan Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı...

  • Levent Öztürk
SpaceX Falcon 9'u başarı ile fırlattı...

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