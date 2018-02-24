SpaceX, Falcon 9 Roketini Fırlattı...
SpaceX, kendi iki uydusu ve İspanyol Paz uydusunu taşıyan Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı...
- Levent Öztürk
SpaceX, son başarılı roket fırlatmasını gerçekleştirerek İspanya'nın Paz uydusunun yanı sıra kendi uyduları Microsat-2a ve -2b'yi bir Falcon 9 roketi ile yörüngeye gönderdi. Bu iki deneysel uydu, SpaceX'in binlerce alçak yörünge uydusu ile Dünya genelinde herkese internet taşıma planını test etmek için kullanılacak.
Bu yükleri teslim etmenin yanı sıra SpaceX, roketin "nosecone" adı verilen, fırlatma sırasında kargoyu koruyan parçasını da geri kazanmaya çalıştı. Bu parça, daha önceki fırlatmalarda kurtarılmaya çalışılmamıştı. "Mr. Steven" adlı yeni bir mavna büyük bir ağ ile nosecone'un Dünya'ya geri düşüşünü bekledi. Ancak Elon Musk'ın bir tweet aracılığı ile söylediğine göre bot, beklenen parçayı birkaç yüz metreyle kaçırmış ve yakalayamamıştı ama parça suya sağlam bir şekilde düşmüştü. Eğer SpaceX bu parçayı toplayabilir ve tekrar kullanabilirse, ilerleyen zamanlardaki fırlatmalarda 6 milyon dolara kadar çıkabilen bir tasarruf yapılabilecek.
Bu fırlatmanın aslında daha önce yapılması planlanıyordu ancak iki kez ertelenmesi gerekmişti. Bu ertelemelerin ilki daha fazla test yapmak için, ikincisi de şiddetli rüzgarlar dolayısıylaydı.
Fırlatma, Vandenberg Air Force Base'den gerçekleşti. İki Microsat'ın çalışmaları hakkında ise daha sonra bilgi verilmesi bekleniyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın