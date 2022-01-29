SpaceX'in Kontrolden Çıkan Falcon 9 Roket Parçası, Ay'a Çarpmak Üzere!

Bir SpaceX Falcon 9 roketinin üst kısmı, Mart ayında Ay'ın uzak bölümüne çarpacak. Kulağa kötü gibi geliyor olsa da bu aslında kötü bir şey olmayabilir. Normalde, uzay çöpünün bir şeylere çarpması, endişe nedenidir ve kimse başka bir dünyaya bir sürü uzay çöpü göndermenin iyi bir şey olduğunu söylemez. Ancak bu çarpmanın bilim insanlarının Ay hakkında bir şeyler öğrenmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Ay'a çarpacak olan Falcon 9 roket parçası, 11 şubat 2015'te Dünya yörüngesine bir NOAA uydusu götüren roketten geliyor. Çoğu üst kademe roket segmentinde Dünya'ya (Dünya atmosferinde yandıkları yere) geri dönmek için yeterli yakıt bulunuyor, veya kendilerini Güneş'e çarptıracak bir yörüngeye alıyorlar, böylece düşük Dünya yörüngesindeki uzay araçları veya uydular için bir tehdit oluşturmuyorlar.
Ancak bu SpaceX roketinde her ikisi için de yeterli yakıt bulunmuyordu, bu yüzden o zamandan beri Dünya ve Ay'ın yerçekiminin birleşik etkisi altında yörüngede kaldı ve kontrolü kaybedildi. Şimdi ise, Ay'a doğru gitmeye başladı.
Her ne kadar bu çarpma Dünya'dan görülemeyecek olsa da, Ay'ın çevresinde dönen birkaç uydu bulunuyor. NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter ve Hindistan'ın Chandrayaan-2 uyduları, roket Ay'a çarptıktan sonra arkasında bırakacağı krateri gözlemleyebilecekler. Yaklaşık üç ton TNT etkisi ile gerçekleşecek olan çarpma Ay yüzeyinde bir miktar malzemeyi havaya kaldıracak ve böylece Ay yüzeyinin altına kısa bir bakış atmamıza imkan verecek. Bilim insanları bu bilgiyle, Ay zeminin alt yapısını inceleyebileceklerini düşünüyor.
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