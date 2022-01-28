Ünlü Yönetmenden Skynet Açıklaması: Nükleer Silahlara Bile İhtiyaçları Yok!

1984 yapımı Terminatör filminde, Skynet adlı yapay zekalı (AI) bir savunma ağı kendi kontrolünü eline alıyor ve insanlığı yok etmek için küresel bir nükleer savaş başlatıyordu. Filmde, insanlığın o zamanki en büyük korkuları gösterilmişti: Küresel nükleer savaş ve geçmişe geri gönderilen gelişmiş bir robot (Yok edici - Arnold Schwarzenegger). Yapay zeka hakkındaki korkularımız ve fikirlerimiz son 37 yılda biraz değişti, Terminator yönetmeni James Cameron artık, Skynet'in nükleer bir cephaneliğe erişmeye gerek bile kalmadan, dünyayı nasıl ele geçirebileceğini ve işinin ne kadar kolay olacağını düşündüğü açıkladı.
James Cameron, BBC News ile yaptığı bir röportajda, Skynet'in insanlığın birbirini yok etmesini sağlamak için sadece sahte haberleri ve deep-fake gibi sahta görüntüleri kullanabileceğinden bahsetti. Cameron röportajda, "Skynet yönetimi devralmak ve bizi yok etmek isteseydi, aslında şu anda olanlara çok benzer şeyler yapardı" dedi ve ekledi: "Bunu yapmak için tüm biyosferi ve çevreyi nükleer silahlarla yok etmek zorunda kalmayacak, bizi birbirimize düşürmek, kendi kendimize düşman etmek, çok daha kolay ve daha az enerji gerektiriyor. Skynet'in tek yapması gereken, bir grup insanı deep-fake kullanarak aldatmak, onları birbirine düşürmek, ortalığı karıştırmak ve sonra bu devasa sahtekarlığı tüm insanlığın üzerine sürmek."
Cameron, teknolojinin henüz dünyayı kandırmaya yetecek kadar iyi olduğuna inanmıyor, ama zamanla bunun değişeceğini düşünüyor. Olduğu zaman, insanların yeterince şüpheci olmadığından ve kendilerini buna karşı korumak için yetersiz olacaklarından korkuyor. Yönetmen ayrıca yapay zekanın kimin kontrolünde olacağını da düşünerek endişelendiğini söylüyor.
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