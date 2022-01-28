Ünlü Yönetmenden Skynet Açıklaması: Nükleer Silahlara Bile İhtiyaçları Yok!

Terminatör filminin ünlü yönetmeni James Cameron, Skynet'in, daha doğrusu yapay zekanın insanlığı yok etmek için nükleer silahlara erişim sağlamasına bile gerek olmadığını, sadece bizi birbirimize düşürmesinin yeterli olacağını düşünüyor.