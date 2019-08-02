SpaceX Nedir; Ne Yapar?
İnsanlığın uzaya olan ilgisini artıran Elon Musk'ın SpaceX'inin hedefleri neler, firma şu sıralar neyle uğraşıyor?
SpaceX, tekrar kullanılabilen roketleriyle uzayla ilgili umutları kuvvetlendirirken firma, Ay görevlerinden Mars'ta kolonileşmeye farklı şeyler üzerinde kafa patlatıyor.
SpaceX'in Uzun Dönemli Hedefleri Neler?
Elbette Mars'ın kolonizasyonu. Bunun için ihtiyaç duyulan şey, taşıma maliyetlerinin çok düşük bir hale getirilmesi. Yeniden kullanılabilen roketlerin bunun ilk aşaması olduğu söylenebilir.
Üçüncü dünya savaşı, asteroid çarpması gibi bir nedenle Dünya'daki insan hayatının riske girebileceğini söyleyen Elon Musk, bir yedek planımızın olması gerektiğini düşünüyor. Musk'ın amacı, önümüzdeki 40 - 100 yıl arasında Mars'ta bir milyon kişiyi "kolonileştirmek".
SpaceX şu sıralar diğer bileşenleri tekrar kullanılabilir hale getirmekle uğraşıyor.
SpaceX Uzay Turizmi
Uzay sektöründe ve turizminde adı sıkça geçen SpaceX'in aslında sıradan insanları uzaya götürmek gibi bir amacı yok. Firmanın bu tür şeylerden zaman zaman bahsettiği doğru, ancak firma şu sıralar çok pahalı bir roket olan Super Heavy'yi geliştirmek için çalışıyor. Bu roketi denemek için çuval dolusu parayı dökmeyi göze alan biri çıkarsa, SpaceX buna hayır demeyecek.
Super Heavy
Daha önce Big Falcon Spaceship (BFS) adıyla bilinen Super Heavy, SpaceX'in şu an üzerinde çalıştığı yeniden kullanılabilir fırlatma sistemi. Bu sistem, 100 ton kargo ve 100-200 arasında yolcuyu Ay ve Mars'a taşıyabilecek biçimde tasarlanıyor.
SpaceX, NASA ile Çalışıyor mu?
Elbette. NASA, 2918'da SpaceX'e bir Falcon 9'u test amaçlı olarak bir asteroid ile çarpıştırmak için 69 milyon dolar ödeyeceğini doğrulamıştı. Çılgın projeler bir yana, ABD'nin uzay ajansı neredeyse 10 yıldır SpaceX ile yakın bir çalışma içerisindeler. SpaceX, 2008'den bu yana Ticari Tedarik Hizmetleri (CRS) sözleşmelerini elinde tutuyor ve ABD'den ISS'ye taşıdığı kargolar sayesinde 1,6 milyar dolar kazanmış bulunuyor. Aralık 2010'da başlayan bu uçuşlar, halen devam ediyor.
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