SpaceX, Roketlerini İndirmek Yerine "Havada Yakalamak" İstiyor

Elon Musk, SpaceX'in Super Heavy roketlerini tekrar kullanım için yere indirmek yerine "havada yakalamak" istediğini açıkldı.

  • Levent Öztürk
SpaceX roketleri "havada yakalamak" istiyor...
SpaceX

Görünene göre SpaceX, bir sonraki nesil itici roketlerinin inişi için ayakları kullanmayabilir. Elon Musk'ın açıkladığına göre firma, gelecekteki Super Heavy iticileri fırlatma kulesi kolunu kullanarak "yakalamaya" çalışacak ve kafes kanatlar (inişi kontrol etmekte kullanılıyorlar) yükün büyük bir kısmını omuzlayacak. TechCrunch'ın açıkladığı üzere bu süreç, kule kolunu kullanarak, roketi yere ulaşmadan yakalayacak.

Elon Musk'ın konu hakkındaki tweet'i şu şekilde:

Ancak bu işlem oldukça hassas bir konumlandırmaya ihtiyaç duyacak ve Super Heavy uçuş testlerinin en erken birkaç ay sonra başlayacağı düşünülürse, bunun oldukça uzun bir zaman sonra gerçekleşeceği tahmin edilebilir. Eğer bu işlem başarılı olursa, SpaceX'in roketlerine oldukça cüsseli olan ayakları eklemesine gerek kalmayacak. Hatta gerçekten yüksek hassasiyetli bir manevra sistemi, SpaceX'in roketi iniş konumundan hareket ettirmesine gerek kalmadan tekrar fırlatmasına imkan tanıyarak tekrar kullanım süresini de azaltabilir.

Bu da SpaceX'in hedefleri için oldukça önemli sayılabilecek bir özellik. Musk ve firması, Falcon serisinden daha fazla tekrar kullanılabilir bir sisteme ulaşmak istiyor çünkü böyle bir sistem, Ay ve Mars'a yolculuklar da dahil olmak üzere hedeflenen pek çok görev için gereken hızlı Starship fırlatma zamanlamalarına imkan tanıyacak. Bir iticinin tekrar kullanılması için de yeni yakıt doldurulmasından daha fazla bir işleme ihtiyacı bulunmuyor.

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