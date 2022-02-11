Spor Yaparken Konumunuzu Bir Hırsız ile Paylaşıyor Olabilirsiniz

Akıllı saatleri, spor takip programlarını veya giyilebilir diğer cihazları neredeyse cep telefonumuz ve tabletimiz kadar sık kullanır hale geldik. Birbirine bağlı bu elektronik cihazlar yalnızca saati söylemekle kalmayıp çok daha fazlasını yapıyor. Bu cihazlarla sağlığımızı takip ediyor, e-postalarımızı görüntülüyor, akıllı evlerimizi kontrol ediyor ve hatta mağazalarda ödeme yapıyoruz.