Spotify Abonelik Fiyatlarına Zam Geliyor. Premium Üyelik Ne Kadar Olacak?

Spotify, premium üyelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor. Şimdilik Türkiye için bir açıklama yok ama yakında Spotify için daha fazla ödemeniz gerebilir...

  • Levent Öztürk
Spotify fiyatlarına zam geliyor

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