Spotify Abonelik Fiyatlarına Zam Geliyor. Premium Üyelik Ne Kadar Olacak?

Mashable tarafından elde edilen e-postalara göre Spotify Premium ücretleri Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD'de 30 Nisan tarihi itibariyle zamlanacak. Değişiklikler, Kişisel, Duo, Aile ve Öğrenci hesapları dahil olmak üzere fark Premium hesaplarını etkileyecek. Firmanın söylediğine göre değişiklikler, yeni içerik ve özellikleri eklemek için gerekli ancak geçmişteki eleştirilere rağmen sanatçılara daha fazla ödeme yapılmasına yönelik bir değişiklik gözükmüyor.
Ay sonunda devreye gireceği söylenen yeni fiyatlandırma farklı bölgeleri farklı oranlarda etkileyecek. Kişisel hesapların fiyatı 9,99 Sterlin'den 10,99 Sterlin'e yükselecekken Duo hesapları 12,99 Sterlin'den13,99 Sterlin'e (12,99 Euro), Aile hesapları 14,99 Sterlin'den 16,99 Sterlin'e (17,99 Euro, 15,99 Dolar) ve Öğrenci hesapları 4,99 Sterlin'den 5,99 Sterlin'e (5,99 Euro) yükselecek. Var olan üyeler, şu andaki fiyatları ile fazladan bir ay daha hizmeti kullanmaya devam edebilecekler.
Spotify, henüz premium kullanıcıların bu fiyat artışına bağlı olarak edinecekleri herhangi bir yeni özellik duyurmuş değil ancak yeni fiyatlar ile beraber iyileştirilmelerin sunulması da bekleniyor. Müzik akışı pazarındaki en büyük oyunculardan biri olarak Spotify'ın, ihtiyaç duyduğu zamanlarda fiyatlarını bir miktar yükseltmesine rağmen müşterilerinin büyük oranda elinde tutma lüksüne sahip olduğu söylenebilir...
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