Spotify, Apple Music'i Ezdi Geçti!

Spotify ücretli kullanıcı sayısında ulaştığı rakam ile Apple Music'i ikiye katlamayı başardı!

Spotify kayıtlı kullanıcı sayısı 10 milyon arttı!

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