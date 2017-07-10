Spotify, Araç Sürerken Dinleme Özelliğini Test Ediyor
Eğer Reddit'te bulunan söylentiler doğruysa Spotify özel bir sürüş modu geliştiriyor olabilir!
Bazı Reddit kullanıcılarına göre Spotify, sürerken müzik dinlemeyi kolaylaştıracak bazı yeni özellikleri test ediyor. Ancak şirketin kendisi paylaşacak bir yeniliğin olmadığını açıkladı. Uygulamanın bazı kulalnıcıları, Android sürümünde bazı değişiklikler fark ettiklerini söylüyor: örneğin daha büyük tuşlar ve şarkı ve şarkıcının ismini okuyan bir ses gibi.
Ancak Reddit kullanıcıları bu eni özelliklerden pek de etkilenmemiş gibi görünüyor. Kullanıcılardan bazıları özelliğin nasıl kapatıldığını merak ederken, bazıları ise "çöp" olarak nitelendirdi.
Chris54721 adlı bir Reddit kullanıcısı, yeni arayüz içerisinde bir araba ikonu olduğunu fark etti. Bu ikona dokunulduğunda yeni özelliklere erişilebiliyor. Telefonun mikrofonunu kullanarak sesli komutlar ile çalışır hale gelen uygulama, araç sürerken dikkat dağılmasını önlemek için tasarlanmış.
Sürüş esnasında dikkat bozulmasının kaza riskini arttırması nedeniyle ABD Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, akıllı telefon şirketlerinden uygulamalar için sürüş modu geliştirilmesi gerektiğini bildirmişti. Spotify'in bu yeniliği, sürüş güvenliğini arttırmak için atılmış bir adıma benziyor.
Ali Ruhi Öztürk
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