Spotify'dan Beklenen Karar Geldi: Spotify da "Eve Taşınıyor"

Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok alışkanlığımız zorunlu olarak değişti. Bu alışkanlıklarımızın başında ise, kuşkusuz çalışma kültürü geliyor. Virüs hayatımıza girmeden önce ofisleri dolduran çalışanlar, bugün evden çalışmaya iyiden iyiye alışmış durumda.
Peki ama salgın bitince ne olacak? Başlangıçta geçici olacağı söylenen evden çalışma, görünüşe bakılırsa pek çok dev şirket için kalıcı olma yolunda. Daha önce Twitter, Facebook ve Microsoft gibi devler, evden çalışmanın kalıcı bir uygulama haline geleceğini zaten açıklamıştı. Şimdiyse bu devlere bir yenisi daha eklendi. Spotify da, evden çalışmayı kalıcı hale getireceğini duyurdu.
Spotify çalışanlarının nasıl bir çalışma sistemi istedikleri, kendilerine bırakılıyor. Bir çalışan, nerede çalışmak istediğini yöneticilerine bildirebilecek ve ofise kaç gün gelmesi gerektiğine bu şekilde karar verilecek.
Tabii ki bazı çalışanlar için evden çalışmak mümkün olmayacak. Ama çalışanların çoğunluğunun evden çalışmaya devam etmek isteyeceği kesin.
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