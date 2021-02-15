Spotify'dan Beklenen Karar Geldi: Spotify da "Eve Taşınıyor"

COVID-19 salgını ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma kavramı, pek çok dev şirket için kalıcı hale geliyor. Son açıklamaya bakılırsa, Spotify da "eve taşınan" şirketlerden biri olmaya karar verdi.