Spotify Bir Virajı Daha Geride Bıraktı. Ama Gelecek Çok Parlak Olmayabilir!

Spotify, dün yaptığı açıklamada aylık toplam dinleyici sayısının geçen yılın sonunda 406 milyona ulaştığını duyurdu. Böylece 400 milyon kullanıcı kilometre taşını da geride bırakmış oldu.
Bu büyük bir başarı olsa da, şimdi gözler Joe Rogan'ın popüler podcast'indeki COVID-19 yanlış bilgilendirmeleri sonrasında ortaya çıkan boykot çağrılarına çevrildi. Pek çok kullanıcı ve sanatçı, bu yanlış bilgilendirmeler nedeniyle Spotify'ı boykot etme çağrısında bulunmuştu ve bulunmaya da devam ediyor.
Açıklanan kullanıcı sayısının Wall Street analistlerinin beklentisini aştığını söylemekte yarar var. Ancak Spotify, 2022 yılı için daha yavaş bir başlangıç ??öngörüyor. Bu da hisse fiyatlarında bir düşüşe neden olmuş durumda.
Refinitiv Eikon'a göre, ilk çeyrek sonunda Spotify, aylık 418 milyon dinleyiciye ve 183 milyon ücretli aboneye ulaşacak. Bu beklenti, 420 milyon dinleyici ve 184 milyon üye hedefinin altında.
Yine de, son rakamlar Spotify'ın dünya çapında müzik akış hizmetleri arasındaki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor. En büyük rakibi olan Apple Music, ücretli üyeliğini rutin olarak açıklamıyor ve iki yıldan fazla bir süredir bir güncelleme sunmuyor. Apple, abone tabanının büyüklüğünü en son Haziran 2019'da, 60 milyon üyeye sahipken açıklamıştı.
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