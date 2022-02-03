Spotify Bir Virajı Daha Geride Bıraktı. Ama Gelecek Çok Parlak Olmayabilir!

Spotify, protestoların ve boykot çağrılarının gölgesinde bir büyük başarıya daha imza attığını duyurdu. Açıklamaya göre akış hizmeti, 400 milyon kullanıcı sayısını aşarak bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Ama aynı başarının bu yıla da yansıyacağı biraz şüpheli görünüyor.