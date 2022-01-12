Spotify'da HiFi Belirsizliği Sürüyor: Spotify HiFi Ne Oldu, Ne Zaman Gelir?

Spotify'ın bir süredir beklenen HiFi hizmeti bir türlü hayata geçirilemedi. Çok yakında geçirileceğine dair bir işaret de yok.

  • Ercan Uğurlu
Spotify'da HiFi Belirsizliği Sürüyor

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