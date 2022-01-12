Spotify'da HiFi Belirsizliği Sürüyor: Spotify HiFi Ne Oldu, Ne Zaman Gelir?

Neredeyse 1 yıl kadar önce Spotify, 2021 yılında bazı pazarlarda CD kalitesinde müzik akışı içeren hizmetini daha yüksek bir kalitede sunmayı planladığını duyurmuştu. Ancak Spotify halen HiFi hizmetine geçmiş değil ve işin can sıkıcı kısmı ise bunun ne zaman geleceğine dair bir gösterge de yok.
Bir Spotify sözcüsü Engadget'e verdiği demeçte, "Sanatçılar ve hayranlar bize HiFi kalitesinde sesin onlar için önemli olduğunu söylüyorlar. Onlarla aynı fikirdeyiz ve gelecekte Premium kullanıcılara Spotify HiFi deneyimi sunmaktan heyecan duyuyoruz," derken zamanlamayla ilgili ise bir bilgi vermekten kaçındı. Buna bakarak, bir süre daha bu hizmetin geleceğini düşünmüyoruz.
Öte yandan Spotify HiFi ile ilgili fiyatlandırma ve diğer ayrıntılar da belirsizliğini koruyor. Ancak şirket, hizmetin Spotify Connect özellikli cihazlarla çalışacağını doğrulamış durumda.
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