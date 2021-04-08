Spotify'da "Hey Spotify" Dönemi: Spotify'ı Sesinizle Kontrol Edin!

Artık Spotify'da müzik dinlemek için telefona dokunmanıza bile gerek yor. Sadece "Hey Spotify" deyin, Spotify istediğiniz müziği hemen çalmaya başlasın!

08 Nisan 2021 09:02

Levent Öztürk