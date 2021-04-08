Spotify'da "Hey Spotify" Dönemi: Spotify'ı Sesinizle Kontrol Edin!

Spotify, çalma kontrollerine bir yenisini daha ekledi. Akış devi artık kendi uyandırma kelimesini kullanmaya başlayarak, kullanıcıların telefonlarında veya akıllı hoparlörlerinde uygulamayı aktif etmelerine ve müziklerini ellerini kullanmadan ses komutlarıyla kontrol etmelerine imkan tanıyor.
"Hey Spotify" Deyin ve Dinleyin!
Bu özelliği kullanmak için uyandırma cümlesini ayarlayarak "Hey Spotify" demeniz ve sonrasında dinlemek istediğiniz bir sanatçı, albüm veya şarkıyı söylemeniz yeterli oluyor.
Spotify'ın kendi uyandırma kelimesini iOS ve Android uygulamalarına eklemesine yönelik haberler geçtiğimiz ay ortaya çıkmaya başlamıştı ancak firma artık bu işlevi resmi bir güncelleme olarak sunmaya başladı. Spotify, kullanıcılara yeni uyandırma kelimesi özelliğini tanıtan ve kullanımı hakkında temel adımları içeren bildirimler de gönderiyor.
Uyandırma kelimesinin çalışması için birkaç farklı şart gerekiyor. Öncelikle cihazınızın ekranının açık olması ve Spotify uygulamasının çalışıyor olması gerekiyor ve uygulamaya, cihazınızın mikrofonuna erişim için gerekli izinleri vermiş olmanız şart.
Spotify'ın kendi uyandırma kelimesini sunması, özellikle bu kelimelerin Siri ve Google Assistant gibi AI sesli asistanlarda bulunmasından ve bunların her ikisinin de Spotify entegrasyonuna sahip olmasından dolayı gereksiz bir adım gibi görünebilir. Ancak Spotify'ın, kullanıcıların hangi cihazı kullandıklarından bağımsız bir şekilde kendi yöntemini sunması aslında çok da garip değil. Ayrıca bu uyandırma kelimesinin erişilebilirlik konusunda doğru yönde bir adım olduğu da kesin. Muhtemelen Spotify ve harici bir sesli asistan arasında nasıl bağlantı kurulacağını herkes bilmiyordur (veya bu sesli asistanları kullanmak istemiyor olabilirler) ve bu yüzden de Spotify uygulamasının içerisinde bu özelliğin bulunması işlemi kesinlikle kolaylaştıracaktır.
Tabii ki sesli asistanlar ve uyandırma kelimeleri söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi Spotify'ın, sadece bu kelimeyi ve sizin sesinizi aradığını, geri kalan hiçbir kaydı tutmadığını belirttiğini de söylemeyi unutmamakta fayda var. Kısacası, firmanın gizlilik politikasında belirtildiği üzere bu özelliğin sohbetlerinizi dinlemek için kullanılmadığının altı çiziliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın