Spotify, Özgürce Reklam Atlatabilir!

Spotify, reklam atlama işini serbest bırakmayı ciddi ciddi düşünüyor!

Spotify, Özgürce Reklam Atlatabilir!

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