Spotify, Özgürce Reklam Atlatabilir!
Spotify, reklam atlama işini serbest bırakmayı ciddi ciddi düşünüyor!
Spotify'ın Avustralya'daki kullanıcıları, geçen aydan beri ayrıcalıklı bir işleve sahipler. Active Media adlı bu işlev, ücretsiz sürümde reklamları dilediğiniz gibi geçmeye izin veriyor.
Avustralya dışındaki Spotify kullanıcıları, bu işlevden faydalanamıyorlar ancak firma, işlevi zamanla herkese açmayı amaçlıyor. Spotify'ın Ad Age'e yaptığı açıklamaya göre Active Media'nın amacı, sadece ilgilendiğiniz reklamları dinlemeniz veya izlemeniz. Böylece Spotify, tercihlerinizi öğrenip size daha az ve daha uygun reklamlar gösteriyor veya dinletiyor. Reklam verenler, atladığınız reklamlar için ödemede bulunmuyorlar.
Bu işlev, reklamsız Premium'a geçmeyi bazı kullanıcılar için gereksiz hale getirebilir. Bununla birlikte işlev sayesinde Spotify'ın reklam başına daha çok para kazanması muhtemel. Spotify en son gelir raporunda 101 milyon ücretsiz kullanıcısının olduğunu, reklamların ikinci çeyrekte 144 milyon dolar (bu dönemdeki gelirin yüzde 10'U) getirdiğini söylemişti.
Zeynel A. Öztürk
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