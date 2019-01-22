Spotify, Sanatçı Engelleme İşlevini Deniyor

Müzik hizmeti Spotify, sevmediğiniz müzik gruplarını ve sanatçıları tamamen susturmaya yönelik bir işlev deniyor!

Spotify, Sanatçı Engelleme İşlevini Deniyor

Spotify'ın kullanıcılara yönelik yeni işlevi, belirli sanatçıları ve grupları engellemeye olanak tanıyor.

İşlevi kullanabilmek için sanatçının isminin yanındaki "..." üzerine tıklayıp "Bu sanatçıyı çalma" seçeneğini kullanabiliyor, böylece sanatçının Haftalık Keşif ve Günlük Miks gibi listelerde çalınmasını engelleyebiliyorsunuz. İşlevin şu an bazı kullanıcılarda görünür halde olduğu söyleniyor. Spotify'ın yeni işlevleri kademeli olarak dağıttığı biliniyor.

Dinlemek istemediğiniz sanatçıları engelleyebilme işlevi, kullananlar tarafından uzun zamandır talep edilen işlevler arasındaydı. Yeni işlev, sanatçılara bir miktar para kaybettirebilir ancak sevmediği sanatçıları duymak istemeyenleri veya onlara destek olmak istemeyenleri sevindirecek.

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