Spotify'dan Sürpriz Bir Üyelik Seçeneği Daha Geliyor

Spotify'ın son zamanlarda podcast'lere özel bir ilgisi var. Sadece Spotify'a özgü podcast'ler bunun en önemli göstergesiydi. Şimdiyse, firmanın özel bir podcast abonelik paketi hazırlamayı düşündüğü dedikoduları duyulmaya başlandı.