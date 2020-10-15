RTÜK süre vermişti! Spotify, yayın lisansı için RTÜK'e resmen başvurdu

İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, verilen 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'na resmen başvurdu. Böylece Spotify ile ilgili kapanma haberleri de yanıt buldu...

RTÜK süre vermişti! Spotify, yayın lisansı için RTÜK'e resmen başvurdu

Spotify tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın mobil müzik aplikasyonlardan birisi. RTÜK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Spotify ile aralarında bir lisans problemi yaşandığı ve 72 saatte çözülemediği taktirde erişim engeli olma ihtimalinden bahsedildi.

SPOTİFY RTÜK'E RESMEN BAŞVURDU

Spotify, yasal süre sona ermeden RTÜK'e yayın lisansı başvurusunda bulundu. Bu konudaki ilk resmi açıklama, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan geldi.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK'e resmen başvurdu..." ifadelerini kullanan Taşçı, böylece Türkiye'deki Spotify kullanıcılarının içlerini rahatlatmış oldu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

  • Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır.
  • Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.
  •  Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.

SPOTİFY NEDİR, NASIL KULLANILIR?

İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

Sonos üzerinde Spotify 2011 Mart ayından itibaren erişilebilmekte ve Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmektedir.

Ücretli abonelikler sadece bazı ülkelerde kredi/ hesap kartı ya da PayPal hesabı bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

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