RTÜK süre vermişti! Spotify, yayın lisansı için RTÜK'e resmen başvurdu

İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, verilen 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'na resmen başvurdu. Böylece Spotify ile ilgili kapanma haberleri de yanıt buldu...