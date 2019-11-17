Spotify Tam Bir Şarkı Sözü İşlevini Test Ediyor

Bir süredir şarkı sözü sunmayan Spotify, yeni şarkı sözü işlevini test etmeye başladı!

Spotify Tam Bir Şarkı Sözü İşlevini Test Ediyor

Şarkı sözü işlevini bir süre önce devre dışı bırakan Spotify, bunun yerine Behind the Lyrics ile şarkı hakkında bilgiler vermeyi tercih etmişti. Müzik hizmeti, şimdi ise Apple Music'in izini takip ederek tam donanımlı bir şarkı sözü işlevini test ediyor.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, işlevin kayan şarkı sözü işlevinin nasıl çalışacağını gözler önüne serdi.

Yukarıda da görebileceğiniz üzere işlev, gücünün bir kısmını müzik verisi şirketi Musixmatch'tan alıyor. İtalya merkezli bu şirketin San Francisco ve Londra'da ofisleri bulunuyor.

Spotify'dan bir yetkili, bu işlevi birkaç bölgede test ettiklerini doğularken bu tür deneyleri her zaman yaptıklarını ve "bundan başka paylaşacak bir şey olmadığını" söyledi.

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Spotify Tam Bir Şarkı Sözü İşlevini Test Ediyor

 

 