Spotify'dan, Tüm Kullanıcıları İçin Yeni Özelleştirme Seçenekleri Geldi

Spotify, artık kullanıcıların telefonlarını kullanarak özel oynatma listesi görüntüleri yüklemesine de izin verecek. Bu özellik, şimdiye kadar yalnızca Spofiy'ın masaüstü sürümünde yapılabiliyordu. Bundan sonra mobil platformda da yer alacak olması sevindirici. Spotify, Android ve iOS işletim sisteminde de böylece kullanıcılar tarafından çok istenen bir özelliği devreye sokmuş olacak.
Yeni özellik ile beraber kullanıcılar oluşturdukları oynatma listesine, telefonlarının galerisinden özel bir fotoğraf yükleyebilecekler. Bunu yapmak için ilgili oynatma listesindeyken sağ üstteki menüyü açan 3 noktaya dokunmaları ve buradan istedikleri fotoğrafı yüklemeleri yeterli olacak.
Spotfiy'ın bu yeni özelliğinden sadece premium üyeler faydalanmayacak; güncellemeden her kayıtlı Spotify kullanıcısı yararlanabilecek.
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