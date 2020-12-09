Samsung Galaxy S21 Plastik mi Olacak? İddialara Göre Evet...

Samsung Galaxy S21'e artık pek bir az zaman kaldı. Önümüzdeki ay ortasında tanıtılacağı düşünülen yeni amiralin tasarım detayları da belirmeye başladı. Samsung'un Galaxy S21'de de yine genişçe bir kamera bloğu kullanacağını biliyoruz. Ancak arka yüzeyde kullanılacak malzeme detayı bilgisi henüz ortaya atıldı.
Öne sürülen iddialara göre Samsung, Galaxy S21'in tasarımında da bir kez daha Glasstic malzemeyi tercih edecek. Daha önce Galaxy Note 20 modelinde de karşılaştığımız bu malzeme, plastik ve cam malzemenin karışımından elde ediliyor. Böylece hem cam ham plastik izleri taşıyan Glasstic yüzey, kimileri tarafından beğeniliyor, kimileri ise bu yüzey yerine cam yüzeyi tercih ediyor.
Pek çok kişi amiral statüsündeki bir akıllı telefonun temelde plastik bir tasarım yerine cam yüzeyi içermesi gerektiğini düşünse de, Samsung anlaşılan farklı bir şekilde düşünüyor. Fakat bu konu henüz netlik kazanmış değil, şimdilik sadece bir iddia. Bekleyip göreceğiz.
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