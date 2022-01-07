Spotify, Uygulamasının İçinde Reklam Göstermeye Başlıyor!

2020'de Spotify, podcast reklamları sırasında promosyon kodlarını ve özel URL'leri geçmişte bırakacak bir reklam kurulumunu test ettiğini açıklamıştı. Bugünden itibaren, uygulama içi reklamlar yayılmaya başlıyor. Şirket, bir podcast bölümü sırasında artık ilgili reklam veya tekliften bahsedildiğinde reklam görüntüleyeceğini açıkladı.
Reklamlar Spotify uygulamasında görüntülenecek, kullanıcı başka bir uygulamaya geçerse bile orada beklemeye devam edecek. Spotify, bu reklamların kullanıcıların promosyon kodlarını kaybetmemeleri için orada durduğunu belirtiyor. Zamanla ilgi duydukları firmalarla iletişime geçmek isteyen kullanıcılara da URL üzerinde bağlantı sunacağını açıklıyor.
Bir podcast sırasında bir kampanya duyurusu yapıldığında, kodu veya adresi akılda tutmak yerine tıklanabilen bir kart görüntülenmesi elbette daha uygun gibi görünüyor ancak para ödeyen bir kullanıcının reklam görmek istememesi de normal.
Spotify bunu potansiyel bir sorun olarak görmüyor, çünkü ücretli kullanıcılar bile uygulama aracılığıyla şovları dinlerken podcast'lerde reklamlar duyuyorlar. Reklamlar podcast'leri her şeye rağmen ayakta tutuyor ve medyayı işletmelerin malları tanıtması için kazançlı bir araca dönüştürdü.
Spotify tıklanabilir reklamların iki kat daha fazla site ziyareti oluşturduğunu söylediğinden dolayı markaların bu reklamlarda hızlı bir şekilde yer almak isteyeceği düşünülüyor.
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