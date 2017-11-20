Spotify'dan iPhone X'e Özel Güncelleme

Spotify, iPhone X'in sıra dışı ve "çentikli" ekranı için özel bir güncelleme aldı!

Spotify'dan iPhone X'e Özel Güncelleme

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