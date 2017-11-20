Spotify'dan iPhone X'e Özel Güncelleme
Spotify, iPhone X'in sıra dışı ve "çentikli" ekranı için özel bir güncelleme aldı!
iPhone X'in ekranı çok iyi olsa da, çoğu uygulama henüz ekranın avantajını tamamen kullanacak şekilde güncellenmedi. Neyse ki en popüler müzik akışı uygulamalarından biri şimdi güncellendi ve artık ekrandan tam manasıyla faydalanabiliyor.
iPhone X'e sahip bir Spotify kullanıcısı iseniz, uygulamanın artık aşağıdan ve yukarıdan siyah kenarlara sahip bir kutuya sıkıştırılmamış olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Uygulama artık ekranın üst kısımlarına kadar uzanıyor. Sürüm 8.4.28, müzik akış uygulamasının 5.8 inç ekranı tam olarak kullanmasını sağlıyor ve bu haliyle oldukça iyi görünüyor, ama bunun dışında bu sürümde ek bir özellik yok.
Son güncellemeyi iPhone'unuzdaki App Store'a giderek indirebilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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