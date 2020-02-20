Spotify'ın Beklenen Özelliği Artık Çok Yakınımızda!

Bazı Spotify kullanıcıları, bir süredir test edilen şarkı sözü işlevini görmeye başladıklarını söylüyorlar!

Spotify'ın Şarkı Sözü İşlevi Yayılmaya Başladı

Spotify'ın yeni "gerçek zamanlı" şarkı sözü işlevine ulaşabilen kullanıcıların sayısı giderek artıyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan işlev, firma tarafından az sayıda kullanıcıyla test ediliyordu.

Android Police'e göre birçok kullanıcı, işlevin Spotify'ın mobil uygulamasında görünmeye başladığını söylüyor. İşlevi hangi kullanıcılarda görüneceğini belirleyen faktörün ne olduğu bilinmiyor. Bir kullanıcı, şarkı sözü işlevini Spotify Beta 8.5.46.848'de görebildiğini söylerken, aynı sürüme sahip diğer kullanıcıların işlevi göremediği anlaşılıyor. Buradan işlevin sunucu taraflı olarak sadece bazı kullanıcılara açıldığı, ancak bunun ülkelerle bağımlı olmadığı sonucu çıkıyor. Benzer işlevin uygulamanın masaüstü sürümünde sunulmaya başlandığını söyleyenler de var.

Spotify, şarkı sözleri için kaynak olarak Musixmatch'ı kullanıyor. Spotify kullanıyorsanız, işlevin size sunulup sunulmadığını anlamak için şarkı çalarken yukarı sürüklemeyi deneyebilirsiniz. Şanslıysanız, şarkı sözlerini göreceksiniz. Hiçbir şey olmuyorsa, biraz daha beklemeniz gerekiyor.

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