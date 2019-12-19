SSD mi HDD mi Yoksa Kaset Bandı mı Daha İyi?

Müzik kasetleri 1980'li yıllarda doğanların hatıralarında halen canlı. Bu teknolojinin kaybolduğunu sanıyorsanız ise çok yanılıyorsunuz. Zira manyetik bant teknolojisi halen veri depolama alanında kullanılıyor. Özellikle işletmelerde, kurumsal alanda ve bulut depolamada kullanılan manyetik bant teknolojisi, LTO-7 manyetik bant ortamı olarak da biliniyor.
Bu konuda IBM'in LTO Ultrium 7 olarak da bilinen 6 ve 15 TB'lık manyetik bantları olduğu gibi, Quantum'un da benzer çözümü var. Hatta HP'de de benzer çözümler mevcut. Üstelik manyetik bant teknolojisi, günümüz SSD'lerinden çok daha ucuz, HDD'lerden ise uzun ömürlü.
LTO manyetik bantları tam 30 yıla kadar arşiv ömrü vadederken, performans bakımından ise fena değiller. 300 MBps civarında ortalama hızlar sunan manyetik bant teknolojisi, fiyat/performans konusunda SSD'lere göre daha mantıklı gibi görünüyor. Zira aradaki fiyat farkı inanılmaz.
Öyle ki, LTO-7 Ultrium manyetik bandı 15 TB'lık depolama alanıyla 900 TL civarında fiyatlarla bulunabiliyor. SSD tarafında böylesi bir depolama alanına ulaşabilmek için ise çok çok daha yüksek meblağlar gerekiyor. Elbette her ne kadar böyle olsa da, manyetik bant teknolojisi son tüketici tarafı için pek kullanışlı bir teknoloji değil. Kurumlar ve özellikle veri merkezleri için ise oldukça cazip bir seçenek.
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